WSV-Stockschützen Zweite

Die Eisstockschützen des WSV 08 Ilmenau starteten erfolgreich ins Jahr. Beim Turnier um den Pokal des ESC Erfurt belegten sie einen hervorragenden zweiten Platz hinter Johnsdorf. Am Start waren elf Mannschaften. Gespielt wurde mit jeweils drei Spielern pro Mannschaft. Für Ilmenau waren das Reinhard Eggers, Karl-Heinz Häublein und Werner Hennig auf dem Eis. Sie mussten sich nur zweimal geschlagen geben. Nun stehen noch Turniere in Brotterode, sowie in Weimar bzw. Erfurt um den Pokal des Thüringer Verbandes und den Pokal der Region Ost an. Die Ilmenauer Eisstockfreunde trainieren bis Anfang April in der Eishalle Ilmenau. Interessenten sind gerngesehen.