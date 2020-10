Wüstheuterode prüft Option, in anderem Bundesland zu spielen

Mindestens bis zum 31. Oktober dürfen nach einer Anordnung des Landkreises keine Sportveranstaltungen im Eichsfeld stattfinden. Und so können auch der SC Leinefelde und der SV Germania Wüstheuterode ihre für das kommende Wochenende angesetzten Heimpartien in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals nicht wie gewünscht auf eigenem Terrain absolvieren.

Während sich beim Landesklassen-Team aus Leinefelde, das am Samstag, 24. Oktober, ab 14 Uhr auf den Verbandsligisten FSV Preußen Bad Langensalza treffen soll, eine Lösung anbahnt, ist noch ungewiss, ob und wo die Germania aus Wüstheuterode gegen die Spielvereinigung Geratal um den Einzug in die dritte Cuprunde kämpfen wird.

Kein Tausch des Heimrechts

„Klar ist, dass das Spiel nicht in Wüstheuterode angepfiffen werden wird“, sagt Germania-Trainer André Thüne. Auf einen Tausch des Heimrechts, wies es Leinefelde und Bad Langensalza vornehmen, wollte sich die Landesklassen-Mannschaft aus dem Eichsfeld nicht einlassen. „Das ist im Vorstand so beschlossen worden“, erklärt der 45-Jährige. Neben eines langen Anfahrtswegs seien die ohnehin nicht gerade riesigen Chancen, sich beim Verbandsligisten durchzusetzen, auswärts noch ein wenig kleiner.

Ein Ausfall sei für Wüstheuterode jedoch keine Option. „Wir wollen unbedingt spielen, schließlich würden wir auch die zweite Runde gerne überstehen“, erklärt Thüne, dem die Ironie der Situation bitterlich bewusst ist: „Da kommt man erstmals in die zweite Runde und wird dann quasi noch dafür bestraft.“

Um nicht in Geratal spielen zu müssen, haben die Wüstheuteröder Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung gesetzt, bei einigen Vereinen in den benachbarten Bundesländern Niedersachsen und Hessen wie bei Bad Sooden-Allendorf (Hessen) oder Weißenborn (Niedersachsen) angefragt, ob ein Anpfiff dort möglich sei. Auch der Kunstrasenplatz im Nordhäuser Albert-Kuntz-Sportpark sei eine mögliche Option. Eine Entscheidung stand bei Redaktionsschluss noch aus.