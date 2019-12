Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ziegelheim verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Mit zwei enorm wichtigen Punkten im Abstiegskampf gegen den direkten Konkurrenten aus Arnstadt hat sich die LSV Ziegelheim aus dem Handballjahr 2019 verabschiedet.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, zog der LSV mit einer stabilen Abwehr früh im zweiten Durchgang den Gastgebern den Zahn, die nicht noch einmal ins Spiel zurück fanden. Auf Ziegelheimer Seite stachen auch die beiden Torhüter David Püschel und Michael Wolf mit einer starken Leistung heraus und gaben so ihren Vorderleuten die nötige Sicherheit. Trainer Christian Vincenz meinte unmittelbar nach dem Spiel: „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir heute hier verdient beide Punkte mitgenommen und dem Verein einen versöhnlichen Jahresabschluss beschert. Jetzt wollen wir im neuen Jahr die Plätze vor uns angreifen.“

Nervös startete der LSV in das sicherlich bislang wichtigste Spiel in diesem Jahr und lag nach zwei Minuten bereits 0:2 im Rückstand. Doch David Püschel weckte mit zwei Paraden seine Jungs auf und Andre Heinig und der agile Lukas Zverina am Kreis trafen zum Ausgleich.

Andre Heinig war es auch, welcher nach sechs Minuten die erste Führung im Spiel erzielen konnte. Jedoch ging im ersten Durchgang das Spiel meist über Kreisläufer Lukas Zverina und die Rückraumreihe des LSV biss sich die Zähne an der Abwehr der Gastgeber aus. Auf der Gegenseite legten jetzt die Arnstädter immer wieder vor. Lukas Zverina antwortete jedoch mit einem Doppelpack und brachte den LSV wieder mit 5:6 in Führung.

Das Spiel blieb aber jedoch ein richtiger Kampf, den nach 15 Minuten beide Teams endgültig angenommen hatten und so ging es mit Treffern auf beiden Seiten hin und her. David Püschel hielt seine Mannschaft mit zahlreichen Paraden im Spiel und Robert Kühnert traf zur erneuten Führung für die Gäste. Nach 23 Minuten war es Oliver Kunz, welcher vom Strafwurfpunkt den LSV erstmals mit zwei Toren in Führung werfen konnte. Bis zur Pause konnte man diesen Vorsprung durch Andre´ Heinig und erneut Oliver Kunz mit in die Kabinen nehmen (15:17).

Nach der Pause war es erneut Kunz, welcher zum 15:18 traf und den LDV langsam auf die Siegerstraße einbiegen ließ. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und kamen noch einmal auf 18:19 heran. Doch mit vier Treffern in Folge sorgte der LSV erstmal für klare Verhältnisse zum 18:23. Andreas Biedermann vom Kreis, Lukas Zverina aus dem Rückraum und Markus Klupsch mit dem schönsten Tor des Tages nach einem Pass von Michael Wolf durch die ganze Halle, waren dafür verantwortlich. In dieser Phase war es auch Michael Wolf, welcher mit gehaltenen Bällen die Gastgeber zur Verzweiflung trieb.

Der LSV hielt das Zepter nun eindeutig in den Händen und nach 45 Minuten war es Andreas Biedermann, welcher zum 21:26 erfolgreich war. Nach zwei weiteren Treffern von Robert Kühnert und Steffen Moritz war die Vorentscheidung wohl gefallen und die Ziegelheimer führten nun mit 21:28. Die Hausherren versuchten nun alles, deckten offensiv und kamen noch einmal auf 23:28 heran. Innerhalb von zwei Minuten waren es aber Steffen Moritz, Oliver Kunz und Lukas Zverina, welche die Partie endgültig entschieden. Thomas Dietrich, welcher aus der zweiten Mannschaft aushalf war es, welcher den letzten LSV-Treffer im Handballjahr 2019 erzielte und die Freudenstürme über die Punkte drei und vier einläutete.

Nun verabschiedet sich der LSV erst mal in die wohlverdiente Weihnachtspause und startet dann erst am 25. Januar mit einem Heimspiel gegen Mühlhausen in das Jahr 2020.

LSV: Püschel, Wolf, Fritsche, Zverina (8), Kühnert (4), Heinig (3), Moritz (2), Küttner, Wunderlich (1), Klupsch (2), Kunz (6/2), Dietrich (1), Jahn (4/1), Biedermann (2). Strafwürfe: LSV: 4/3Arnstadt: 6/5. Strafminuten: LSV: 12, Arnstadt: 6. Schiedsrichter: Rudolph/Nottrodt