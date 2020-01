Zottelstedter Kicker mit Trauerflor zum zweiten Platz

Das war kein leichter Gang für die Zottelstedter Fußballer. Erst in der Woche war deren Sportfreund Tom Kaselitz überraschend verstorben. Doch die Männer entschieden sich für das Finale der Futsal-Kreismeisterschaft. Allerdings fiel es Coach Thomas Schmidt verständlicherweise nicht so leicht, die passenden Worte in der Kabine zu finden.

Seit 2017 war keine Zottelstedter Mannschaft mehr im Finale dabei gewesen. Nach zwei Unentschieden gegen Stützerbach und Magdala war man gegen Kromsdorf unter Druck, spielte sich durch ein 3:1 aber ins Halbfinale.

Besser ging es hingegen fast nicht für die Großbreitenbacher Kicker, ebenfalls in der Kreisoberliga spielend. Bei der Hallenkreismeisterschaft, die seit fünf Jahren nach Futsal-Regeln ausgetragen wird, konnten die „Hallenfüchse“ des FSV Großbreitenbach/Neustadt a. R. die Siegertrophäe nach zwei Jahren mit Vizemeistertiteln zum dritten Mal holen und nach den Titeln 2016 und 2017 nun auch dauerhaft an den zwischenzeitlich verwaisten Platz in ihrer Vereins-Vitrine platzieren.

Das sah in Ilmenau nach zwei torlosen Unentschieden zum Auftakt gegen Titelverteidiger Bad Berka und auch den FC Saalfeld II gar nicht danach aus. Der 3:1-Sieg über den SC 03 Weimar II und Saalfelds Niederlage gegen Bad Berka (0:2) entschieden.

Zuletzt zweimal schnappte den Pokal sich Einheit Bad Berka knapp durch Finalsiege über die Seifert-Männer. Diesmal verhinderte Ilmtal Zottelstedt im Halbfinale durch ein 2:0 im Sechsmeterschießen über Einheit die Drittauflage des Traumfinales. Da rächte sich vielleicht Vorrundenplatz eins vor Großbreitenbach.

Und auch die Lauersberg-Kicker des FSV 97 Stützerbach hätten sich als Vorrunden-Erster lieber nicht den Kreisrivalen aus Großbreitenbach für das Halbfinale gewünscht. Das gewann Großbreitenbach in seinen grünen Erfolgs-Jerseys glatt 4:0 (Tore Glatz/2, Döring, Teubner). Die Stöckel-Männer, immerhin nur Kreisklässler, brachten dann auch Kreisoberligist Einheit Bad Berka beinahe noch um Bronze. Nach frühem 0:1 brachte Christopher Thurau sein Team doppelt in Führung. Bad Berka glich 29 Sekunden vor Schluss noch aus, hatte in der Verlängerung durch Franz Bauer die ganz dicke Siegchance. So brachten zehn Sechsmeter-Schüsse die glückliche Entscheidung für Einheit. Schmidt und zuletzt Thurau scheiterten am Einheit-Keeper Müller – 7:8! Stützerbachs Spielertrainer Ingo Stöckel: „Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt, wollten ins Halbfinale, das haben wir eindrucksvoll geschafft. Gegen Großbreitenbach zu schnell 0:2 hinten zu liegen, war dann nicht mehr aufzuholen.“

Das Finale war umkämpft. Zottelstedt, mit Trauerflor für Kaselitz spielend, gab alles. Großbreitenbach entschied das Spiel spät – 15 Sekunden vor Schluss. Björn Betz jagte einen Freistoß von rechts zum 2:1-Sieg trocken ins Netz und schwärmte danach: „Ich habe da ein Lücke entdeckt und es hat geklappt. Man muss auch einmal etwas Glück haben.“

Knapp war es stets im Finale. So jagte Zottelstedt zuvor einen Sechsmeter an den Pfosten. Felix Uthe wetterte: „Wenn der drin gewesen wäre. Der Strafstoß war absolut nicht gerechtfertigt.“ So rettete sich Großbreitenbach verdient zum knappen Sieg. Die Seifert-Männer waren auch spielerisch gesehen das beste Team, zauberten gewohnt und stellten mit Maurizio Döring auch wie beim letzten Titelgewinn den besten Torschützen – er traf viermal. Der hatte nach Rückstand gegen Zottelstedt auch den Ausgleich besorgt, ehe Björn Betz zu seinem Husarenstreich ansetzte.

Die Ilmtaler waren im ersten Moment enttäuscht, freuten sich im Nachgang aber doch ein wenig über Silber. Auch wenn man in Gedanken dann vermutlich schon wieder woanders war ...