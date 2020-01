Gera. Am kommenden Montag ist in Bad Köstritz Wahltag der Schiedsrichter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunft des Fußballkreises mitgestalten

Alle aktiven Fußball-Schiedsrichter und Beobachter des Kreisfußballausschusses (KFA) Ostthüringen, also die der Gruppen Gera-Stadt, -Land, Schmölln/Altenburg und Zeulenroda/Greiz, egal in welcher Spielklasse sie eingestuft sind, wählen am Montag ab 18 Uhr im Dreiseitenhof der Köstritzer Schwarzbierbrauerei ihren neuen Obmann. Diese Vollversammlung der Referees ist eingebettet in einen zentralen Lehrabend und ist keine herkömmliche Schulung.

Zudem werden mit Verbands-Schiedsrichterobmann Burkard Pleßke und Dieter Köbke, stellvertretender Vorsitzender des KFA, wichtige Ehrengäste erwartet.

Die Satzung des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) sieht vor, dass nur die Vollversammlung den neuen Vorsitzenden der Schiedsrichter wählen und dem Kreisfußballtag am 20. März vorschlagen darf.

Nach den Ausführungen der Redner stellt sich der bislang einzige Kandidat für den Posten des Kreisschiedsrichter-Obmannes, Michael Geiler aus Langenwetzendorf vor und danach wird abgestimmt. Der kommissarische Vorsitzende des Ausschusses, der Ex-Geraer Rick Jakob, und seine Mitstreiter hoffen, dass möglichst viele Referees vom wichtigen demokratischen Grundrecht der Wahl Gebrauch machen und damit die Zukunft des Fußballkreises Ostthüringen aktiv mitgestalten können.