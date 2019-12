Wismut Gera hat sein Zukunftskonzept „Initiative 2021 - Zusammen nach oben" vorgestellt. Der finanziell nach wie vor klamme Verein will im 70. Jahr seines Bestehens wieder in der NOFV-Oberliga kicken.

Gera. Thüringenligist Wismut Gera stellt sein Zukunftskonzept vor. 2021 will der Verein wieder in der Oberliga angekommen sein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunftskonzept vorgestellt

Der Traditionsverein BSG Wismut Gera will sich nicht lange in der Thüringenliga aufhalten. Mit dem Zukunftskonzept „Initiative 2021 - Zusammen nach oben“ haben die Orange-Schwarzen ein Programm entwickelt, das im Jahr des 70-jährigen Bestehens des Vereins zur dauerhaften Rückkehr in die NOFV-Oberliga führen soll.

Problem dabei sind aber die weiterhin klammen finanziellen Mittel der Kicker aus dem Stadion am Steg, die im letzten Sommer dazu führten, sich freiwillig aus der fünfthöchsten DFB-Spielklasse zurückzuziehen.

Entworfen wurde das Arbeitspapier von Vorstand und Aufsichtsrat der BSG Wismut Gera im Zusammenwirken mit der Fanszene. „Unser Ziel ist es, die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Nur so kann der Verein die Herausforderungen der Zukunft meistern und wieder höherklassigen Fußball in Gera anbieten“, sagt Wismut-Präsident Frank Neuhaus.

Erster wichtiger Bestandteil des Zukunftskonzepts ist ein Traumspiel, das am 27. Marz 2020 allerdings nur virtuell angepfiffen wird. Fans und Unterstützer können dafür ab dem 2. Dezember Eintrittskarten für 51 Euro erwerben. „Je mehr Traumtickets verkauft werden, desto leichter hat es der Verein, seine sportlichen Ziele in Angriff zu nehmen und durchzusetzen“, so Frank Neuhaus. Für Unternehmen bieten sich zudem die Möglichkeiten, imaginäre Werbebanden zu kaufen, Spielball-, Premium-, Ärmel- oder Trikotsponspor zu werden.

Historische Testspiele gegen einstige Gegner will der Verein in Zukunft verstärkt in Angriff nehmen. Kontakte gibt es in dieser Hinsicht bereits zu Kali Werra Tiefenort, zum BFC Dynamo, zu Chemie Böhlen und dem 1. FC Zeitz. 30 Jahre nach dem Mauerfall hätte sich auch eine Wiederholung des freundschaftlichen Vergleichs vom Februar 1990 gegen den 1. FC Nürnberg angeboten, doch hat man in diese Richtung die Fühler leider noch nicht ausgestreckt. Europaleague-Teams wie Herakles Almelo aus Holland - zu dem Verein besteht eine Fanfreundschaft der Wismut-Anhänger - oder Viktoria Plzen aus der tschechischen Partnerstadt Geras will man für 2021 gewinnen.

Zum Konzept gehören auch eine lebenslange Vereinsmitgliedschaft für 1951 Euro und der Löwenclub 51, ein Sponsorenpool der Wismut-Unterstützer, der am 5. Dezember bei einem Sponsorenabend ins Leben gerufen werden soll. „Mit der Initiative 2021 wollen wir im Geraer Fußball einen Hau-Ruck-Effekt erzeugen und alle Mitstreiter ins Boot holen.

Viel Zuspruch erhoffe ich mir dabei auch von außerhalb Geras von einstigen Wismut-Anhängern, die überall in Deutschland und der Welt verteilt sind“, hofft Frank Neuhaus. In der Fanszene freut man sich über das Papier. „Endlich passiert einmal etwas. Seit dem Pokalfinale 2018 in Erfurt gegen Carl Zeiss Jena hat sich nicht mehr viel getan. Jetzt geht es wieder voran. Allerdings hätte ich mir eine solche Aktion schon viel eher gewünscht“, sagt Christian Speer, der allerdings skeptisch ist, dass das generierte Geld reichen wird, um dauerhaft finanziell die NOFV-Oberliga abzusichern.

Sportlich läuft es für die BSG Wismut Gera eher bescheiden. Nach dem starken 7:3 zum Thüringenliga-Auftakt bei Eintracht Sondershausen konnte die neu formierte Mannschaft die Erwartungen nicht erfüllen, schied bereits in der ersten Runde aus dem Landespokal aus und überwintert nun auf Meisterschaftsplatz vier. Der Investitionsbedarf mit Blick auf einen oberligatauglichen Kader könnte also bereits im nächsten Sommer immens sein.

Fest steht bereits die Teilnahme am Wolf-Bandenmasters am 11. Januar in der Panndorfhalle, für das man sich mit dem SV Roschütz zusammengetan hat. Die Zusagen vom FC Rot-Weiß Erfurt, dem ZFC Meuselwitz, Einheit Rudolstadt, Stahl Riesa, Ehrenhain und Grün-Weiß Stadtroda liegen schon vor. Ansonsten ist aber noch vieles ungewiss in Sachen Wismut-Zukunft. Man darf also gespannt sein. (Jens Lohse)