Zwei Chefs für den FC Carl Zeiss Jena

Bis zum Auslaufen der DFB-Frist hat sich der FC Carl Zeiss Jena Zeit gelassen mit der Antwort auf die Frage: Welcher Trainer mit der erforderlichen Lizenz ergänzt das Trainerteam um Teamchef René Klingbeil, um den Anforderungen des Deutschen Fußball-Bundes gerecht zu werden? Am Donnerstag wurde mit Kenny Verhoene die Lösung präsentiert.

Der 46-jährige Belgier mit der gleichwertigen Uefa-Pro-Trainerlizenz steht ab sofort Klingbeil zur Seite, wird aber weiterhin auch als Trainer der FCC-A-Junioren fungieren, wie Geschäftsführer Chris Förster bestätigte. Ob Verhoene, der bei den Thüringern auch schon Trainer der zweiten Mannschaft und Sportdirektor war, am Sonnabend beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg überhaupt auf der Jenaer Bank sitzt, ist offen. Die A-Junioren haben am Sonnabend ebenfalls ein Spiel – gegen Hansa Rostock. „Wir sind dabei, eine Lösung zu finden. Das haben wir dem DFB auch mitgeteilt. Wenn es die nicht gibt, wird Kenny am Samstag bei den A-Junioren stehen“, sagt Förster. „Zukünftig sind viele Spiele so angesetzt, dass sie sich nicht überschneiden“, erwartet er danach keine weiteren Probleme.

Natürlich drängt sich die Frage auf, wer von beiden in dieser Konstellation das letzte Wort hat. Chris Förster umschreibt es so: „Wir haben einen Teamchef und einen Cheftrainer. Beides hat Chef in sich, aber der Teamchef ist für mich derjenige, der in den drei Spielen eine gute Arbeit gemacht hat. Und die auch weitermachen wird. Und er wird ergänzt durch den notwendigen Fußballlehrer.“

Für Klingbeil, der auf der Pressekonferenz zunächst den sportlichen Blick aufs Magdeburg-Spiel warf, steht ohnehin außer Frage, dass es nur gemeinsam geht. Mit Verhoene habe er jemanden dazugewonnen, „der von Fußball sehr viel versteht“. Schon zu seiner Zeit als Spieler habe er mit dem damaligen Sportdirektor gut zusammengearbeitet, gemeinsam den Aufstieg gefeiert. Damals habe man auch viele Gespräche geführt und festgestellt, dass man fußballerisch „die gleiche Sprache spricht“. Für Verhoene ist sein Mitwirken im Trainerteam „selbstverständlich“.

Mindestens bis Saisonende soll das Duo nun zusammen bleiben. Darüber hinaus gibt es eine Jobgarantie in Bezug auf die erste Mannschaft nur bei Klassenerhalt. „Wenn es zum Wunder 2.0 in Jena kommt, würden wir uns alle schwer tun, dieses wunderbare Team wieder zu ändern“, sagt Förster.

Im Falle des sehr realistischen Abstiegs wird es hingegen ab der kommenden Saison einen neuen Chefcoach geben. Aktuell will der Verein niemand die Bürde der verbleibenden Spiele auflasten. Der Neue soll so unbelastet wie möglich in die kommende Spielzeit gehen.

Gespräche mit Kandidaten will Förster schon im März führen, eine Entscheidung dann treffen, wenn ersichtlich ist, wohin die Reise geht. „Das ist auch mit Klinge so kommuniziert, dass, wenn wir uns anderweitig aufstellen, er wieder als Co-Trainer fungiert und wir ihm die Zeit geben wollen, seine fehlenden Scheine zu machen.“

Über Namen der Kandidaten für den Neuanfang in der Regionalliga wollte sich Förster aus verständlichen Gründen nicht äußern. Sicherlich wird aber der gerade beim Halleschen FC entlassene Torsten Ziegner, der in Jena wohnt und lange für den FC Carl Zeiss spielte, in den Diskussionen der Verantwortlichen eine Rolle spielen.

Klingbeil fordert unterdessen von seiner Mannschaft eine klare Leistungssteigerung gegenüber der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Meppen. Im Training haben seine Spieler bereits eine Reaktion gezeigt. Die gilt es nun, in Magdeburg auf den Platz zu bringen.

1. FC Magdeburg – FC Carl Zeiss Jena, Sonnabend, 14 Uhr