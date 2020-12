Zwei Welten: Die Saalfelderin Petra Felke erlebte sie bei Olympia

Olympia in zwei Welten: Petra Felke holte 1988 Gold für die DDR in Seoul, startete dann 1992 für die BRD in Barcelona. Heute arbeitet sie als Trainerin in Jena.

Alles hatte seine Zeit – und seine Ordnung. Und das sei auch genau richtig so, sagt Petra Felke. Die Saalfelderin arbeitet noch heute als Trainerin in ihrer liebsten Disziplin, dem Speerwerfen. In Jena übt sie unter anderem mit Sohnemann Tom Meier, gibt ihre Erfahrungswerte weiter. Der Schatz ist groß und golden – 1988 holte die inzwischen 61-Jährige eben jenes so überaus glänzende olympische Edelmetall für die DDR in Seoul, um vier Jahre später, dann in Barcelona, für das wiedervereinte Deutschland an den Start zu gehen. „Das waren zwei völlig verschiedene Welten, zwei völlig verschiedene Erfahrungen für mich“, sagt Felke heute.