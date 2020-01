Mühlhausen. Die C- und B-Jugend-Handballer aus Mühlhausen gewinnen gegen Sondershausen. Zweite verliert knapp gegen Gotha

Zweimal gegen Einheit erfolgreich

Einen erfolgreichen Einstand in das neue Jahr hat die Handball-C-Jugend des VfB TM Mühlhausen hingelegt. In der Landesliga hatten sie Einheit Sondershausen zu Gast und bezwangen sie mit 27:23, wodurch sie den Gegner auf Abstand hielten. Zur Pause lag der VfB noch 10:13 zurück, kämpfte sich aber heran und übernahm beim 18:17 durch Jonathan Schad die Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Für die Truppe von Katharina Stieding war Aron Fischer mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Mit einem noch deutlicheren Sieg konnte die B-Jugend ihr Spiel gegen Sondershausen gewinnen. Die Truppe von Markus Bergmann setzte sich 20:10 durch. Sondershausen glich zwar noch zum 1:1 aus, doch dann zogen die Hausherren auf 10:1 davon. Die erste 10-Toreführung besorgte Luca Hesse beim 15:5, er war mit sieben Treffern am treffsichersten. Die B-Jugend festigt damit Rang drei.

Anders erging es der zweiten Männermannschaft in der Verbandsliga. Gegen die Ballsportfreunde Gotha gab es zu Hause zwar eine knappe, aber durchaus verdiente 24:25-Niederlage. Zu Beginn sah es noch gut aus, aber in der zweiten Hälfte tat sich die Henne-Sieben sehr schwer und vergab etliche Möglichkeiten. Nico Weineck verletzte sich zudem am Knie und musste zwischenzeitlich ins Krankenhaus gebracht werden. Eine schwere Verletzung stellte sich bis jetzt jedoch nicht heraus.