Erfurt. „Wir haben das medizinisch nicht im Griff.“ Bodo Ramelow kündigt an, in Kliniken Corona-Zentren einzurichten. Unterdessen sind in Thüringen bereits 51 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

51 Corona-Infizierte - Thüringen nähert sich Ausnahmezustand

Die Pandemiesituation rund um das neuartige Corona-Virus hat sich in Thüringen am Wochenende weiter verschärft. Bis Sonntagmittag waren dem Gesundheitsministerium 51 bestätigte Krankheitsfälle bekannt. Das sind 62 Prozent mehr als am Samstag. Keiner der Erkrankten muss auf einer Intensivstation behandelt werden.

„Wir haben das medizinisch nicht im Griff“, sagte am Samstag Regierungschef Bodo Ramelow (Linke). Wirksame Mittel gegen das Coronavirus werde es dieses Jahr nicht geben. Es müsse daher davon ausgegangen werden, das binnen der nächsten zwei Jahre bis zu 1,5 Millionen Menschen in Thüringen an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 erkranken, 60.000 davon schwer.

Zahl der Betten auf den Intensivstationen von 650 auf 1400

Es gehe eigentlich nur noch darum, die Ansteckungskette zu minimieren, fügte der Regierungschef an, um beispielsweise die Zahl der Betten auf den Intensivstationen von derzeit 650 auf 1400 zu erhöhen. Es gehe um Zeit für mehr Beatmungsgeräte, um Zeit zum Einrichten von Corona-Zentren in den Kliniken.

Das Land nähere sich laut Ramelow dem Katastrophenfall. Am Dienstag solle das Kabinett eine Entscheidung zum IMAS-Krisenstab treffen. Bei einer Aktivierung werde Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) die Leitung übernehmen.

CDU-Sicherheitsexperte Raymond Walk hatte bereits das Hochfahren des Krisenstabes gefordert. Im „Interministeriellen Arbeitsstab für Notfalllagen“ (IMAS) auf Ebene der Staatssekretäre würden Experten arbeiten, die für derartige Situationen ausgebildet seien, erklärt der frühere Polizeidirektor. Die aktuelle Lage überschreite aus seiner Sicht inzwischen die Möglichkeiten des Gesundheitsministeriums und der Kreisverwaltungen.

Ansturm und Supermärkte und Discounter

Der Krisenstab vereine alle Ministerien und weitere Landes- sowie die Sicherheitsbehörden. Je nach Situation unterstützten weitere Ämter und Experten das Gremium. IMAS arbeitet in Erfurt in einem eigenen Lagezentrum, welches über alle notwendigen Kommunikations- und Informationskanäle verfüge.

Ab Dienstag sind in Thüringen alle Schulen sowie Kindertagesstätten geschlossen. In Weimar, dem Weimarer Land sowie für die Edith-Stein-Schule in Erfurt gilt die Schließung bereits ab Montag. Minister Helmut Holter (Linke) kündigt an, für berufstätige Eltern und Alleinerziehende, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, Notfallbetreuungsangebote zu organisieren.

Unter: 0361/573411 500 soll ab Montag, 7 Uhr, eine Hotline Fragen beantworten.

Bereits seit Freitagabend sind Versammlungen und Menschenansammlungen mit mehr als 50 Personen verboten und bei Zuwiderhandlung aufzulösen. Supermärkte und Discounter erlebten Freitagabend und am Samstag einen Kundenansturm. Teilweise gab es Wartezeiten von 20 Minuten und länger an den Kassen. Vergriffene Waren wie Klopapier, Konserven oder beispielsweise preiswerte Nudeln und Reis sollen nachgeliefert werden. Desinfektionsmittel und Hygienetücher bleiben Mangelware.

