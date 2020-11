Thüringer Hochschulen werden an ihrem Frauenanteil gemessen

Junge Frauen machen in großer Zahl mit besten Noten Abitur. Doch wenn sie an die Hochschulen gehen, begegnen sie zum Teil nur sehr wenigen Professorinnen. Besonders deutlich wird dies an der Technischen Universität Ilmenau: Dort liegt der Frauenanteil in der Professorenschaft bei gerade einmal 8 Prozent – von 95 Professoren sind nur 8 weiblich. Nicht viel besser sieht es an der Hochschule Schmalkalden mit 8 von 66 (12 Prozent Frauenanteil) und an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach mit 7 von 44 (16 Prozent) aus.

Dabei ist Anteil der Frauen in der Professorenschaft leicht gestiegen – und zwar auf nun 23,4 Prozent, wie Professor Gerhard Reiter von der Dualen Hochschule Gera-Eisenach in seiner Studie feststellt. Im Studienjahr 2018/19 gab es dem aktuellen Hochschulbericht zufolge genau 271 Professorinnen unter den insgesamt 1192 Thüringer Hochschullehrern. Damit war fast jede vierte Professur in Thüringen mit einer Frau besetzt.

SRH Hochschule Gera und Uni Erfurt stehen an der Spitze

Thüringen liegt zwar unter dem Bundesschnitt (25,5 Prozent), allerdings stieg der Professorinnenanteil an Thüringer Hochschulen seit dem Jahr 2015 stärker als der entsprechende Wert“ auf Bundeseben, heißt es auf Anfrage aus dem Wissenschaftsministerium. Im Jahr 2015 war mit 18,8 Prozent nicht einmal jeder fünfte Professor weiblich. Der Bundesschnitt lag damals bereits bei 23,4 Prozent.

Der Erfolg hängt auch am Geld: „Thüringen hat bereits in der vorigen Legislaturperiode die Weichen für eine bessere Frauenförderung im akademischen Bereich gestellt – das zeigt erste Wirkung“, sagt Wissenschaftsstaatssekretär Carsten Feller (SPD). „Den eingeschlagenen Weg setzen wir mit der Rahmenvereinbarung V und den neuen Ziel- und Leistungsvereinbarungen fort. Ich bin sicher, dass sich die ablesbare positive Entwicklung weiter fortsetzen und immer stärker spürbar werden wird.“

Im Wissenschaftsministerium wird betont, dass „sich der Professorinnenanteil an den Thüringer Hochschulen somit langsam aber stetig dem Bundesdurchschnittswert annähert“. Der fixierte Anteil von Frauen bei der Neubesetzung liegt „überwiegend bei 30 Prozent der zu besetzenden Stellen“, so Feller.

Unter den Flächenländern steht Bayern und das Saarland mit einem Frauenanteil 2018 von 21,2 beziehungsweise 21,1 Prozent am schlechtesten da. Sachsen erreicht nur 21,9 Prozent. Führend beim Frauenanteil in der Professorenschaft ist Berlin mit 31,6 Prozent

An der größten Thüringer Universität in Jena (Friedrich-Schiller-Universität) sind von 315 Professoren 77 weiblich, was einem Anteil von 24 Prozent entspricht. 24 Prozent erreicht auch die Fachhochschule Erfurt (30 von 127), während an der Hochschule Nordhausen von 49 Professoren lediglich 10 weiblich sind (20 Prozent).

Höchste Anstiege an den beiden Hochschulen in Jena festgestellt

An der Universität Erfurt sind 35 der 99 Professoren weiblich, was einem Anteil von 35 Prozent entspricht; am Jenaer Klinikum sind allerdings von 78 Professoren nur 13 (17 Prozent) weiblich. Die Universität Erfurt liegt mit 35 Frauen unter den insgesamt 99 Professoren mit 35 Prozent an zweiter Stelle. Den mit Abstand höchsten Anteil an Professorinnen in Thüringen gibt es weiterhin an der SRH Hochschule für Gesundheit, Gera. Dort waren zum 1. Dezember 2018 immerhin 54 Prozent des Lehrpersonals (19 von 35) weiblich.

Die Bauhaus-Uni Weimar hat mit 24 Frauen bei 89 Professorenstellen einen Wert von 27 Prozent erreicht und liegt damit vor der Hochschule für Musik in Weimar mit 25 Prozent (18 von 71).

Die größten Verbesserungen der Frauenquote im Vergleich zu 2016 gab es an der Universität Jena und an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, wo von 124 Professoren 22 weiblich sind (18 Prozent). Dort hat sich der Frauenanteil bei Professorenstellen jeweils um 5 Prozent verbessert. An der Universität Erfurt und der Hochschule Schmalkalden lag die Verbesserung bei 3 Prozent.

Professor Reiter betrachtet die Entwicklung hin zu mehr weiblichem Lehrpersonal an Hochschulen und Universitäten als langwierigen Prozess: „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Hochschulen in Thüringen das Problem erkannt haben und eine Verbesserung der Frauenquote anstreben“, stellt er fest. Deutlich ist allerdings, dass es gerade an den eher technisch orientierten Hochschulen an Frauen in Forschung und Lehre mangelt – und damit mangelt es weiterhin an der sichtbaren Selbstverständlichkeit, in diesen Berufsbereichen als Frau gleichberechtigt Fuß fassen zu können.

Beim künstlerischen Personal liegt Thüringen über dem Bundesschnitt

Die Entwicklung sei „grundsätzlich positiv, aber noch nicht zufriedenstellend“, so Feller. Dass Thüringen beim Anteil der Professorinnen noch leicht unter dem bundesdeutschen Schnitt liege, habe nicht zuletzt mit der breiteren Aufstellung der Thüringer Hochschulen im Bereich der technischen und Ingenieurwissenschaften zu tun, macht er deutlich. Hier seien Frauen immer noch strukturell unterrepräsentiert. Dagegen bewege sich Thüringen beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal teilweise leicht oberhalb des Bundesschnitts – allerdings auch erst bei knapp 40 Prozent. „Unser Ziel bleibt deshalb, im akademischen Bereich über alle Berufs- und Fächergruppen hinweg eine echte Gleichstellung von Frau und Mann zu erreichen“, sagt Staatssekretär Feller.

Fast jeder vierte Professor in Thüringen ist weiblich