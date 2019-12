Thüringer Linke, SPD und Grüne diskutieren am Nachmittag erneut über eine Regierungsbildung.

Erfurt. Vertreter von Linke, SPD und Grünen treffen sich in Erfurt, um an einem Papier für die angepeilte Minderheitsregierung zu arbeiten. Eine Ressortverteilung soll dabei keine Rolle spielen.

Linke, SPD und Grüne sondieren weiter für Regierungsbildung

Rot-Rot-Grün kommt am Dienstag wieder zu Gesprächen über die Fortsetzung ihres bisherigen Regierungsbündnisses zusammen. In Erfurt arbeiten Vertreter von Linke, SPD und Grünen an einem Papier über Vereinbarungen für die angepeilte Minderheitsregierung - den drei Parteien fehlen nach der Landtagswahl im Parlament vier Stimmen für eine Mehrheit.

Ausdrücklich nicht Inhalt des Treffens werden Diskussionen über die zukünftige Ressortverteilung sein, betonten Sprecher der drei Parteien. Wer welchen Ministerposten übernehme, stehe erst ganz zum Schluss an. Ein nächstes Treffen ist für den 18. Dezember angesetzt. Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest.

