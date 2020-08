Auf dem Alperstedter See in Erfurt absolviere ich meinen ersten Einsteigerkurs im Stand-Up-Paddeln.

Erfurt. Stand-up-Paddling ist zum Sommertrend geworden. Es gibt kaum einen See, auf dem nicht ein Stehpaddler zu sehen ist. Wir haben es auch einmal ausprobiert.

Frances Theres Beier

Warum Stand-Up-Paddling? Volontärin Frances Theres wagt den Selbstversuch

Stehend über das Wasser gleiten. Lange bevor daraus die Trendsportart Stand-Up-Paddling (SUP) wurde, fuhren polynesische Fischer vor Tahiti mit ihren Kanus über das Meer. Um die Fische unter Wasser besser sehen zu können, paddelten sie im Stehen. Später dann, in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, waren es hawaiianische Surflehrer, die diese Art der Fortbewegung anwandten, „damit sie ihre Schüler besser beobachten und begleiten konnten“, erzählt mir Tim Hauschild, kurz nachdem ich meinen ersten SUP-Einsteigerkurs auf dem Alperstedter See bei Erfurt absolviert habe. Hauschild leitet das Wassersportcenter und gibt seit zwanzig Jahren Tipps, damit die Bewegung auf dem Wasser nicht zum Reinfall wird.