Erfurt. Ein dritter Patient ist in Thüringen an der Infektion mit dem Influenza-A-Virus gestorben. Der junge Mann war erst 20 Jahre alt. Bundesweit sind bereits 130 Menschen an der Grippe gestorben.

Weiteres Grippeopfer in Thüringen - Jüngster Toter erst 20 Jahre alt

Die Grippe hat in Thüringen in diesem Winter ein drittes Todesopfer gefordert: Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums starb ein 20 Jahre alter Patient an der Infektion mit dem Influenza-A-Virus. Die beiden anderen Grippetoten waren 45 und 86 Jahre alt.

In der 7. Meldewoche wurden zudem landesweit knapp 780 Neuerkrankungen registriert. Das waren rund 200 weniger als in der Woche davor und könnte ein Hinweis auf das Abebben der Grippewelle sein. Bisher wurden in Thüringen seit Oktober 3236 Grippefälle erfasst. Bundesweit sind es fast 80.000. Bislang sind 130 Patienten an der Grippe gestorben.

