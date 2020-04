Bad Sulza. Eine Marmelade, in der sich Kirsche und heimische Sole finden, hat die Kurgesellschaft Bad Sulza nun erstmals im Angebot.

Wenn sich Kirsche und Sole im Marmeladenglas vereinen

Die Frühlingssonne lacht, wärmt Körper und Herzen. Und Zeit fürs gemeinsame Frühstück hat man ja derzeit meist auch mehr. Passend dazu hat die Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza nun ihre erste Marmelade herausgebracht. Wo doch derzeit alles irgendwie durch Corona geprägt werde, sei das doch eine nette Idee, findet Mitarbeiterin Babett Scheer.

Bei ihr heißt es zum Hintergrund: Die Kurstadt Bad Sulza vereine als „Grenzgängerin“ bekanntermaßen das Beste sowohl aus dem Weimarer Land als auch der Region Saale-Unstrut – nämlich Sole und Wein. Letzterer sei bereits überall zu finden und könnte an jeder Ecke getrunken werden. Die Bad Sulzaer Sole hingegen werde noch recht stiefmütterlich behandelt. Das hätten sich die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information zu Herzen genommen und sich seit geraumer Zeit an den unterschiedlichsten Soleprodukten versucht.

Die ersten Bonbons habe man schon zum Test verkostet. Auch Soleseife sei bereits in Arbeit. Doch ein Produkt könne man – trotz der schwierigen Lage im Moment – dennoch rechtzeitig zu Ostern präsentieren. „Denn was passiert, wenn sich die Kirsche in unsere Bad Sulzaer Sole verliebt?“, fragt Babett Scheer. Und gibt die Antwort selbst: „Daraus erwächst eine märchenhafte Kirschmarmelade mit feinster Solenote.“ Das Team habe die Leckerei bereits verkostet; mit dem Resultat: geeignet, um Lust auf mehr zu machen.

Bestellen kann man die Marmelade unter Telefon 036461/866588. Große Gläser sind für 3,80 Euro, kleine für 2,80 Euro zu haben. Die Ausgabe erfolgt am 9. April, 10 bis 12 Uhr im Historischen Inhalatorium.

Als Ostergeschenk werde die „Verliebte Kirsche“ auch kostenfrei innerhalb Bad Sulzas bis an die Haustür geliefert. Nach Ostern soll es die Leckerei sogar in einigen Märkten geben.

Als guter Partner habe sich der Froschkönig Marmeladenmacher aus Elsteraue erwiesen. Er sei genau wie Bad Sulza Partner der Marke „Saale-Unstrut handgemacht“, die die Region stärken möchte. Deshalb sei Kirsche aus Elsteraue und Sole aus Bad Sulza im Produkt verschmolzen worden.