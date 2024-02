Gerstungen. Mit einem neuen Eigentümer startet das Unternehmen ae Group in Gerstungen durch und plant Investitionen und Neueinstellungen.

Mit rund 1300 Beschäftigten zählt der Automobilzulieferer ae-group in Gerstungen im Wartburgkreis zu den größeren Unternehmen in Thüringen. Das auf Aluminium-Druckguss spezialisierte Unternehmen hat sich nach turbulenten Monaten jetzt neu aufgestellt. „Wir haben seit dem 31. Januar einen neuen Eigentümer“, bestätigte der Vorstandsvorsitzende Christian Kleinjung am Montag in Gerstungen.