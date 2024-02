Erfurt. Vorm Start des Projekts „DB Campus“ in Erfurt lenkt die Gewerkschaft EVG den Blick auf viele andere „Baustellen“.

Wenn am Donnerstagvormittag Bahnchef Richard Lutz und jede Menge Politprominenz in Erfurt das Projekt „DB Campus“ vorstellen, verfolgen das die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) durchaus mit zwiespältigen Gefühlen. Auf der einen Seite freut sich der Vorstand des EVG-Landesverbands Thüringen zwar „ausdrücklich“ darüber, dass in Erfurt das bundesweite Weiterbildungszentrum der Deutschen Bahn entsteht und damit modernste Bedingungen für die Qualifizierung der Beschäftigten geschaffen werden. Auf der anderen Seite dürfe ein solches Projekt aber nicht den Blick dafür verstellen, dass es bei der Umsetzung gesetzlicher Standards für Arbeitsplätze an anderer Stelle noch gewaltig hapert.