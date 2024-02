Erfurt. So sieht der Tarifabschluss für die holz- und kunststoffverarbeitende Industrie in Thüringen aus.

Die Löhne und Gehälter der etwa 20.000 Beschäftigten in 120 Betrieben der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie in Thüringen steigen. Ab 1. Oktober 2024 werden die Entgelte um fünf Prozent und vom 1. Mai 2025 an um weitere drei Prozent angehoben. Ab 1. August steigen die Entgelte dann um weitere 1,5 Prozent. Zudem erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2300 Euro, Auszubildende erhalten insgesamt 1150 Euro. Die steuerfreie Prämie wird in zwei Tranchen zum April und Oktober ausgezahlt.

Einen entsprechenden Tarifvertrag haben die IG Metall Mitte und der Verband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen am Dienstag in Frankfurt/Main unterzeichnet

„Ein gutes Ergebnis, dass die IG Metall zusammen mit den Beschäftigten der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie erzielt hat. Ich gehe davon aus, dass es zur Attraktivität der Branche beiträgt,“ so Josef Windpassinger, Verhandlungsführer der IG Metall Mitte.



