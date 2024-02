Bad Salzungen/Oberhausen. Der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden gehören mehrere Häuser in Nordrhein-Westfalen, in denen Bordelle betrieben werden. Gleichzeitig fürchtet die VR-Bank Verluste in Millionenhöhe...

Die Flaßhofstraße in Oberhausen ist vor allem wegen eines bekannt: ihrer Geschäfte am Fenster. 18 Laufhäuser reihen sich aneinander; bis zu 30 Prostituierte bieten dort täglich ihre Dienste an. Es ist ein typisches Rotlichtmilieu, an sich nicht besonders spektakulär. Wäre da nicht die Besitzerin der Bordellhäuser Nr. 17, 19, 34 und 39. Die heißt nämlich VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden. Wie das Handelsblatt berichtete, hat die Skandalbank die erste Immobilie im Dezember 2021 erworben, sechs weitere im Jahr 2022.