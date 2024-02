Bad Salzungen / Suhl. Die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden will sich von ihrem berühmtesten Mitarbeiter trennen. Doch der wehrt sich dagegen.

Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden will sich von ihrem prominentesten Mitarbeiter, Stefan Effenberg, trennen. Wie das Handelsblatt berichtet, hat die Volksbank dem ehemaligen Fußballnationalspieler zum 1. April 2024 seinen Beraterposten gekündigt. Die Bank wolle sich aus dem Fußballgeschäft zurückziehen, bestätigte ein Pressesprecher der Bank. Fragen zu einzelnen Personalien wollte die Bank aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes jedoch nicht kommentieren.

Laut dem Handelsblatt will Effenberg mit einer Kündigungsschutzklage gegen seinen Rausschmiss vorgehen. Am 6. März ist deswegen am Arbeitsgericht Suhl eine Verhandlung angesetzt.

Fußballgeschäft und Bordell-Immobilien

Effenberg war seit 2018 bei der VR-Bank unter Vertrag. Der ehemalige Fußballer war nicht nur ein Werbegesicht, sondern ein regulärer Angestellter in der Kreditabteilung für das „Firmenkunden-Kompetenzteam Fußball“. Die Bank hatte über mehrere Jahre Kredite an Profivereine vergeben. Effenbergs Aufgabe war es zu unterstützen, um die Risiken im Fußballsektor besser einschätzen zu können. Seitdem wird die VR-Bank häufig als „Effenberg-Bank“ bezeichnet.

Derzeit kommt die VR-Bank nicht aus den Schlagzeilen. Erst traten Ende 2023 zwei Vorstände und der gesamte Aufsichtsrat zurück. Seitdem steht die Bank unter der Vormundschaft der Finanzaufsichtsbehörde (Bafin). In dieser Woche wurde bekannt, dass der Bank Immobilien in Oberhausen, im Rotlichtbezirk Flaßhofstraße gehören. In vier dieser Immobilien werden Bordelle betrieben.