Erfurt. 12.932 Männer und Frauen gehen derzeit im Freistaat auf die Jagd

Laut Auskunft des Deutschen Jagdverbandes hat sich die Zahl der Jägerinnen und Jäger (Jagdscheininhaber) in Thüringen von 12.592 im Jahr 2022 auf 12.932 im Jahr 2023 erhöht. Das sind 340 Jagdberechtigte oder fast drei Prozent mehr. Mehr als die Hälfte davon (7023) war 2023 im Thüringer Landesjagdverband organisiert. Deutschlandweit gibt es insgesamt 435.930 Jagdscheininhaber. 2022 wurden 659 Jägerprüfungen in Thüringen bestanden. Für 2023 liegen noch keine Zahlen zu den absolvierten Prüfungen vor, denn das Jagdjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März des Folgejahres.

Im vergangenen Jagdjahr wurden laut Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Thüringen 42.106 Mal Rehwild (40.668 im vorherigen Jagdjahr), 27.216 Mal Schwarzwild (35.358 im vorherigen Jagdjahr), 17.662 Füchse, 13.179 Waschbären und 6500 Mal Rotwild vom Jäger erlegt, im Straßenverkehr getötet oder durch unbekannte Todesursache verendet (Fallwild). Die gemeldeten Zahlen für Damwild belaufen sich auf 1995, bei Muffelwild auf 1857, bei Steinmardern auf 1878, bei Feldhasen auf 1355 und bei Stockenten auf 2408.

Die bejagbare Fläche in Thüringen beträgt insgesamt etwa 1,4 Millionen Hektar. Davon nimmt Thüringen-Forst das Jagdausübungsrecht auf einer Fläche von rund 189.000 Hektar wahr. Eine allgemeine Statistik zur Fläche der Jagdpachten liegt dem Ministerium jedoch nicht vor, da die Flächen in einzelnen Pachtverträgen geregelt sind und es für deren Erfassung keine rechtliche Grundlage und auch keine jagdpolitische Relevanz gibt.