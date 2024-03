Suhl. Bei Fällarbeiten stürzt ein Baum in eine Freileitung. In mehreren Südthüringer Orten fällt daraufhin der Strom aus.

In mehreren Tausend Haushalten in Südthüringen ist am Dienstagmorgen für bis zu eine Stunde der Strom ausgefallen. Grund sei eine Störung der Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Suhl-Nord und Steinbach-Hallenberg gewesen, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Thüringer Energienetze (TEN).

Grund für den Stromausfall seien Baumfällarbeiten bei Benshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) gewesen. Dabei sei ein Baum in die Freileitung gefallen.

Seit 9.30 Uhr funktioniere die Stromversorgung wieder. Von dem Ausfall waren laut dem Sprecher mehrere Orte betroffen, darunter Oberhof, Gehlberg, Steinbach-Hallenberg sowie Teile von Zella-Mehlis und Suhl.

dpa