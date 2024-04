Erfurt. Gut zwei Drittel der Thüringer legen regelmäßig Geld auf die hohe Kante, das verliert allerdings laut einer Studie an Wert.

Die Thüringer sind eifrige Sparer, aber keine Anleger – zu diesem Ergebnis kommt das Ipsos-Institut in einer aktuellen Studie.

Demnach sparen in Thüringen gegenwärtig 66 Prozent der Menschen, aber lediglich ein Viertel verfolgt dabei eine konkrete Anlagestrategie. Zugleich favorisiert die Mehrheit immer noch das konservative Sparen auf Tagesgeldkonto, Festgeldkonto oder dem klassischen Sparbuch, berichtet Ronny Neumann, Regionsleiter Private Banking und Wealth Management der Commerzbank Erfurt, die die Studie in Auftrag gegeben hat.

Anlagestudie zeigt Sicherheitsbedürfnis

Das gestiegene Zinsniveau und die anhaltende Inflation haben im vergangenen Jahr zu einem großen Beratungsbedarf bei der Bank in Thüringen geführt. „Speziell bei unseren Privatkunden hat das Interesse an Sparprodukten aufgrund attraktiver Zinsangebote stark zugenommen“, sagt Isabel Menzel, Regionsleiterin Private Banking und Wealth Management der Commerzbank Jena. Das Einlagenvolumen ist entsprechend in Thüringen in dem Segment um 9,1 Prozent auf 846 Millionen Euro gestiegen.

Isabel Menzel verantwortet bei der Commerzbank in Thüringen das Wealth Management und Privat Banking für Ost- und Südthüringen mit Sitz in Jena. © Thüringer Allgemeine | Commerzbank

Bestätigt wird der Trend durch die Studie von Ipsos. Demnach ist für knapp die Hälfte der Thüringer das Tages- oder Festgeldkonto oder das klassische Sparbuch die beliebteste Sparform. „Das ist sicherlich auf das wichtigste Bedürfnis der Befragten zurückzuführen: Sicherheit“, so Menzel. Laut Studie sparen 66 Prozent der Befragten. 45 Prozent davon legen monatlich 150 Euro oder mehr beiseite. „Allerdings wird oft renditeschwach gespart. Dabei ist fehlendes Wissen meist der Hauptgrund, nicht in Wertpapiere zu investieren.“

Wertpapiere als sinnvolle Anlageform

Die Studie zeigt, dass sich nicht mal jeder Zehnte sehr gut mit Finanz- und Anlageprodukten auskennt. Auch wenn in Thüringen 41 Prozent Aktien, Fonds, ETFs oder andere Wertpapieranlagen besitzen, gibt nur knapp ein Viertel an, eine Anlagestrategie zu haben. „Wir sehen es umso mehr als unseren Beratungsauftrag an, aus Sparern kompetente Anleger zu machen“, betont Ronny Neumann: „Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflation bleiben Wertpapiere eine sinnvolle Anlageform“. Auch mit kleinen Summen könnte hier über Wertpapiersparpläne bereits investiert und Vermögen aufgebaut werden.

Jeder fünfte Thüringer, der bislang nicht spart, plant dies für die nächsten Monate. 93 Prozent davon rechnen mit einer monatlichen Sparrate von maximal 100 Euro, 47 Prozent wollen mit einem Betrag von unter 50 Euro mit dem Sparen beginnen.

Um einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden, hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos Ende 2023 bundesweit 3200 Menschen verschiedener Alters- und Einkommensgruppen mit unterschiedlicher Bildungs- und Wohnsituation zu ihrem Anlageverhalten befragt – im Bundesland Thüringen 200 Menschen.