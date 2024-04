Erfurt. Schüler können für ihr Praktikum in einem Handwerksbetrieb in den bevorstehenden Sommerferien erstmals eine Prämie vom Land beantragen.

Der Probelauf im Wunschberuf im Thüringer Handwerk kann sich für Schüler in den bevorstehenden Sommerferien auch finanziell lohnen.

Thüringen unterstützt Schülerinnen und Schüler, ab einem Alter von 15 Jahren, in diesem Jahr erstmals mit einer Praktikumsprämie von 120 Euro pro Woche, wenn sie in den Ferien in einem Handwerksbetrieb einen Ausbildungsberuf kennenlernen, bestätigte die Handwerkskammer Erfurt am Dienstag. Die Anmeldung und Auszahlung dieser Prämie erfolge über die drei Thüringer Handwerkskammern in Gera, Suhl und Erfurt.

Stefan Lobenstein ist Präsident der Handwerkskammer Erfurt und des Thüringer Handwerkstages. © Sascha Fromm | Sascha Fromm

„Ein Praktikum bietet eine großartige Möglichkeit, den Wunschberuf Probe zu fahren, typische Tätigkeiten auszuprobieren, den Arbeitsalltag kennenzulernen und zu schauen, ob der Beruf zu den eigenen Stärken passt“, sagt der Präsdent des Thüringer Handwerkstages Stefan Lobenstein.

Jeder Schüler kann pro Jahr eine Praktikumsprämie für maximal vier Wochen erhalten, wodurch er oder sie mit insgesamt 480 Euro unterstützt werden kann. Wichtig ist, dass die Teilnehmenden im Zeitraum des Praktikums noch Schüler sind. Die Praktikumsprämie wird durch das Thüringer Wirtschaftsministerium als Pilotprojekt für die Sommer- und Herbstferien 2024 zur Verfügung gestellt.

Die praktischen Erfahrungen vermittelten realistische Einblicke ins Arbeitsleben und wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft. Viele Ausbildungsverhältnisse kämen durch Praktika zustande, da sowohl Praktikant als auch Betrieb während dieser Zeit feststellen, ob die Zusammenarbeit harmonisch verläuft. „Wir freuen uns, dass der Freistaat Thüringen diese Initiative unterstützt und damit junge Menschen in ihrer Berufsorientierung fördert“, so Lobenstein.

Weitere Informationen finden Interessierte auf den Internetseiten der drei Handwerkskammern.