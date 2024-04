Erfurt. Handwerkerinnen und Handwerker aus Nord- und Mittelthüringen können sich bis Ende Mai für den Wettbewerb der Kammer Erfurt anmelden.

Noch sind Gina Meyer und Linus Spittel die Gesichter des Handwerks, doch ihre potenziellen Nachfolger werden bereits gesucht. Der Startschuss für die nächste Runde des beliebten Wettbewerbes der Handwerkskammer Erfurt ist gefallen.

Seit gut einem halben Jahr tragen die Kraftfahrzeug-Mechatronikermeisterin Gina Meyer aus Artern und der Elektronikermeister Linus Spittel aus Seebergen die Titel „Gesichter des Handwerks“. Jetzt startet die sechste Runde des Wettbewerbs, den die Handwerkskammer Erfurt im Jahr 2019 ins Leben gerufen hat.

Dem Gewerk ein Gesicht verleihen

Er verspricht laut Kammer dem Handwerk im Allgemeinen und den Teilnehmern im Speziellen jede Menge öffentliche Aufmerksamkeit. Zum Mitmachen aufgerufen sind dabei alle junge Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Beruf mit Liebe und Leidenschaft ausüben – und ihrem Gewerk ein Gesicht verleihen möchten.

„Der Wettbewerb ist die beste Werbung für das Thüringer Handwerk, er ermutigt junge Menschen, nach dem Schulabschluss selbst einen der über 130 Handwerksberufe zu ergreifen“, ist Kammerpräsident Stefan Lobenstein überzeugt. Bewerbung und Voting sind noch bis zum 31. Mai dieses Jahres möglich.

Arbeit in einem Handwerksbetrieb

Um die beiden Titel „Gesichter des Handwerks“ kämpfen können Thüringerinnen und Thüringer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, die eine Berufsausbildung im Handwerk absolviert haben und in einem eingetragenen Mitgliedsunternehmen im Kammerbezirk Erfurt arbeiten beziehungsweise dieses führen.

Jetzt können sie sich unter der Adresse www.gesichter-des-handwerks.de zu einem Online-Voting, und damit der ersten Runde des diesjährigen Wettbewerbs, anmelden. Dann heißt es, möglichst fleißig viele Stimmen für den Einzug in die Endrunde zu sammeln.

Fotoshooting für einen Kalender

Jene sechs Bewerber und die sechs Bewerberinnen, die bis zum 31. Mai 2024 die meisten Stimmen generieren konnten, werden bei einem Netzwerk-Event bekanntgegeben. Im Sommer erwartet die Finalistinnen und Finalisten dann ein professionelles Fotoshooting für einen Handwerkerkalender.

Das große Finale des diesjährigen Wettstreits findet schließlich am 14. September 2024 in Erfurt statt, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann vor einer hochkarätigen Jury beweisen müssen.

Die beiden Gewinner dürfen sich über Medienpräsenz und einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro freuen – und das Thüringer Handwerk ein Jahr lang in der Öffentlichkeit repräsentieren.