Erfurt. Durch den Wegfall der Kaufprämie sinkt das Interesse der Thüringer an E-Autos dramatisch. Eine Mobilitätsstudie zeigt einen weiteren negativen Trend im Freistaat auf.

Der Wegfall der staatlichen Kaufprämie hat den Thüringern die Lust auf ein E-Auto genommen: Laut der neuen HUK-Mobilitätsstudie, die am Mittwoch vorgestellt wird, hat durch das Aus für den Zuschuss jeder vierte Thüringer den Abschied vom Verbrenner entweder ganz verloren oder zumindest auf Eis gelegt. Helmut Peter, Präsident des Thüringer Kfz-Gewerbes, sieht den Rückgang im Autohaus-Alltag sogar noch dramatischer: „Das Interesse an der E-Mobilität geht derzeit fast gegen null.“ Für die meisten Käufer sei der staatliche Zuschuss das größte Argument gewesen. Kaum einer sei aber bereit, für ein E-Auto mehr zu bezahlen, als für einen vergleichbaren Verbrenner, so Peter. Zumal das öffentliche Lade-Netz auch in Thüringen weiterhin zu viele Lücken habe.

„Die junge Generation entdeckt den Einkaufsbummel in der Stadt wieder“, so Knut Bernsen, Geschäftsführer des Thüringer Einzelhandelsverbandes. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann

Dennoch sind die Thüringer im bundesweiten Vergleich die größten Autofans: 81 Prozent erklären in der Studie, dass Autos das Fortbewegungsmittel ist, das in Zukunft in Summe die eigenen Auswahlkriterien am besten erfüllt. Der Bundesschnitt liegt bei 72 Prozent. Zum Vergleich: nur jeder zweite Berliner ist dieser Ansicht.

Zögerlicher Umstieg auf Bus und Bahn

Zudem steigen Thüringer nur zögerlich auf Bus und Bahn um und liegen mit elf Prozent, die den ÖPNV nun häufiger nutzen, unter dem Bundesdurchschnitt. Nur jeder sechste Thüringer fährt weniger Auto als bei der Vorjahresstudie, der niedrigste Wert im Bundesländervergleich.

Die Vorliebe für das Auto erklärt vielleicht auch, dass man hierzulande die höchste Unzufriedenheit mit dem deutschen Verkehrsnetz findet: 76 Prozent der befragten Thüringer erklären, dass der Zustand der Verkehrswege nicht dem eines modernen Industrielandes entspricht. Der Deutschlandschnitt liegt bei 68 Prozent.

Einkaufsbummel in der Stadt wird selten

Diese Unzufriedenheit hat Folgen: In Thüringen und Niedersachsen erklären die Befragten am häufigsten, dass sie auf die aktuellen Bedingungen ihrer persönlichen Mobilität reagieren, indem sie weniger in die Innenstädte zum Einkaufen fahren – und mehr im Internet einkaufen.

Für Knut Bernsen, Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes Thüringen, keine gute Entwicklung: „Es werden weitere Läden schließen. Aber es gibt in Thüringen viele Ideen, den Trend aufzuhalten. Wir haben tolle Innenstädte und spannende Konzepte, diese neu zu beleben. Dafür müssen aber alle beteiligten Akteure -- Handel, Gastronomie, Kultur und die Kommunen selbst – zusammenarbeiten. Die Chance ist da: Der Online-Handel wächst längst nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Und Studien belegen, dass jüngere Generationen das Einkaufen in der Stadt wieder entdecken, etwa als gemeinsames Erlebnis.“

Ein Entgegenkommen des Handels den Kunden gegenüber, etwa durch eine verpflichtende Rückgabeoption statt der bislang geltenden Kulanzregelung, schließt Bernsen aus. Im Geschäft habe man genug Zeit, sich für das Produkt zu entscheiden.

