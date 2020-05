Berufe in Thüringen: Fotografen – Jeder Klick ein kleiner Kick

Fotografen nehmen professionelle Bilder auf, die faszinieren und interessieren. Hinter jedem Foto steckt eine Menge Erfahrung und Vorbereitungsarbeit.

Alles muss stimmen: Die Kamera, das Objektiv, das Motiv – und natürlich spielt die nachträgliche Bearbeitung am Bildschirm eine große Rolle.

Ob im Freien oder im Atelier, bei natürlichem Licht oder mit Blitz: Fotografen setzen ihr Motiv optimal in Szene. Das gilt für eine Hochzeitsreportage über ein Hochzeitspaar im Park, eine Industrieaufnahme in einer Fabrik, eine wissenschaftliche Fotodokumentation unter Infrarotlicht oder eine Produktaufnahme, die so aufwendig wie ein Bühnenbild dekoriert sein kann.

In diesem Beruf entstehen beim Fotografieren jede Menge Daten. Sie müssen bearbeitet und auch verwaltet werden, damit man sie später wiederfindet. Fotografen geben Daten zur Weiterverarbeitung in einen Druckprozess weiter. Dabei achten sie immer darauf, dass die Farben stimmen. Die abwechslungsreiche Arbeit bringt Fotografen mit Menschen unterschiedlichster Natur zusammen. Denn Maßgabe für das kreative Schaffen sind, neben den eigenen Vorstellungen, die Wünsche der Kunden.

Angehende Fotografen sollten das Talent des Motivsehens mitbringen. Aber nicht nur das. Auch Technik-, Physik- und Computerkenntnisse sind für diesen Beruf erforderlich – und natürlich ein guter Umgang mit Menschen.

Mit künstlerischer Begabung und handwerklichem Können schaffen es Berufseinsteiger vielleicht sogar, ihren ganz eigenen Stil zu prägen.

Inhalte und Ablauf der Ausbildung

Ausbildungsinhalte:

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Wirtschaftliche Aspekte und rechtliche Grundlagen

Beratung von Kunden

Erstellen von Bildkonzeptionen

Handhaben von fotografischen Aufnahmegeräten

Einsetzen von Beleuchtung

Umsetzen von Bildkonzeptionen

Bilddatenhandling und Bildbearbeitung

Ausgeben von Bilddaten und Archivierung

Schwerpunkt und Fachrichtung:

Beraten von Kunden

Umsetzen von Bildkonzeptionen

Bilddatenhandling und Bildbearbeitung

Ausbildungsablauf:

Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre.

Fotografierte Liebe – Mein Weg im Handwerk: Stefanie Grieß

Stefanie Grieß (36) aus Weimar arbeitet als selbstständige Fotografin der Steffi und Thomas GbR.

Was hat Sie motiviert, den Berufsweg der Fotografin einzuschlagen?

Eigentlich nicht was, sondern wer. Denn das war eindeutig mein Mann Thomas. Als ich ihn kennengelernt habe, hat Thomas hobbymäßig fotografiert, und schon bald war es auch mein Hobby. Schnell habe ich gemerkt, dass es mich extrem erfüllt, Menschen mit meinen Bildern glücklich zu machen, und habe mich auf darauf spezialisiert, emotionale Momente im Leben festzuhalten.

Was gefällt Ihnen besonders am Handwerk Fotografie?

Es ist ganz einfach gesagt: die Liebe. Ich fotografiere keine Menschen, sondern Liebe. Ich begleite Menschen in den glücklichsten Tagen ihres Lebens und das oft über Jahre und bin jedes Mal so gerührt, wenn ich so Familien wachsen sehe.

Was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich für dieses Gewerk interessieren?

Ich glaube, es ist im Grunde fast egal, welche Kameratechnik man benutzt oder ob ein Bild wirklich zu einhundert Prozent scharf ist – so lange das Bild einen selbst emotional berührt. Allen jungen Leuten, die sich für diesen Beruf interessieren, rate ich, mutig zu sein und auch mal ein Stück vom Weg abzuweichen!