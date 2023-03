Betrieben beim Sparen helfen

Erfurt. Die erste Thüringer Ressourcenkonferenz am 29. März 2023 in Erfurt steht unter dem Motto „Verbrauch reduzieren. Kreislaufgerecht wirtschaften“.

Rohstoffe und Energie werden auch für viele Thüringer Unternehmen zu einem immer größeren Kostenfaktor. Aber trotz vieler Mühen schöpfen sie die Möglichkeiten noch nicht voll aus. Besonders kleine und mittlere Betriebe scheuen oft die Komplexität von Effizienzmaßnahmen – und vor allem deren Kosten. Um den Prozess anzustoßen, gibt es nun erstmals in Thüringen eine Veranstaltung, die sich ausschließlich dem effizienten Einsatz von Material und Energie in Unternehmen widmet: Bei der Thüringer Ressourcenkonferenz „Rekon“ vom Umweltministerium und der Landesenergieagentur am Mittwoch, 29. März 2023, in Erfurt wollen Experten aus Theorie und Praxis unter dem Motto „Verbrauch reduzieren. Kreislaufgerecht wirtschaften“ Wege zur Einsparung aufzeichnen. ig