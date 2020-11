„Busse sind keine Virenschleudern“ – Talk „Am Anger“ zum Thema Verkehrswende

Auch dieses Gespräch kommt zunächst nicht an Corona vorbei. Immer wieder wird dem Öffentlichen Nahverkehr vorgeworfen, er befördere die Verbreitung des Virus. „Busse und Bahnen sind keine Virenschleudern. Dafür sorge man mit Hygienekonzepten. Auch das Personal werde durch abgetrennte Fahrer-Kabinen oder Spuckschutzscheiben geschützt", versichert Matthias Scheidhauer, Geschäftsführer des Verbandes der Verkehrsunternehmen in Thüringen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

25 Unternehmen vertritt der VDV in Thüringen, bundesweit sind es 600. Einen absolut keimfreien Raum gibt es nicht, fügt Susanna Karawanskij (Linke), Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft hinzu. Man wolle aber die Mobilität auch in Pandemiezeiten erhalten. Dazu verweist sie auf die Provention-Messe in Erfurt als erste deutsche Fachmesse zu Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus, wo gerade viele Innovationen auch für einen sicheren ÖPNV präsentiert wurden.

„Die Pandemie wirft uns zurück"

Wieder findet der gemeinsame Talk „Am Anger“ von Thüringer Allgemeine und Salve.TV unter Corona-Bedingungen statt. Anders als sonst sind die Fenster im Studio weit geöffnet. Passend zum Gesprächsthema sind vom Erfurter Anger die Fahrgeräusche der Straßenbahnen zu hören. Bis zum Februar dieses Jahres seien die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen ständig gestiegen, sagt Matthias Scheidhauer. In größeren Städten wie Erfurt habe man Probleme gehabt, alle Fahrgäste zu befördern, so das die Anschaffung neuer Fahrzeuge beschlossen worden sei. Der „Modal Split", also die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Fortbewegungsmittel sein also keineswegs nur autolastig. „Die Pandemie wirft uns zurück", räumt der VDV-Vertreter ein. Einig sind sich beide Gesprächspartner, dass die sowohl frühzeitig vom Land als auch vom Bund aufgespannten Rettungsschirme Unternehmen wie Fahrgästen helfen.

Susanna Karawanskij bezeichnet den ÖPNV als gesamtgesellschaftliche Pflichtaufgabe. Thüringen engagiere sich hier überdurchschnittlich, um Räume miteinander zu verbinden, Mobilität zu schaffen. Dafür brauche es attraktive Angebote, um Menschen von den Vorzügen eines nachhaltigen ÖPNV zu überzeugen. Erfolgsmodelle seien etwa das vom Land geförderte Azubi-Ticket mit bereits 10.000 Teilnehmern, demnächst können auch Angehörige von Freiwilligendiensten davon profitieren. Der Verkehrsverbund Mittelthüringen wurde gerade um das Gebiet Saalfeld-Rudolstadt erweitert.

Es brauche nutzerfreundliche Lösungen

Herausforderungen bleibe weiter eine gute Verkehrsanbindung ländlicher Regionen. Es gehe nicht darum, das Auto zu verteufeln, sondern um einem gut funktionierenden und vertakteten Mix verschiedener Verkehrsmittel und -antriebe von der Eisenbahn über Busse bis hin zu On Demand- oder Sharing-Modellen, sagt Matthias Scheidhauer. Als Beispiel nennt er den Bahnhof Neudietendorf, der von vielen Anliegern aus dem Umland als Verkehrsknotenpunkt genutzt werde. Probleme gebe es bei der Elektromobilität. So sei etwa die Thüringer Eisenbahn nur zu 30 Prozent elektrifziert, „da ist noch ein dickes Brett zu bohren".

Große Herausforderungen sehen die Gesprächspartner bei der Reaktivierung von Eisenbahnstrecken oder deren Ertüchtigung durch Lückenschließungen. Voraussetzung dafür müssten aber tragfähige Konzepte und Kosten-Nutzen-Berechnungen etwa mit Blick auf neue touristische und Alltagspotenziale sein. Der Drang vieler Menschen aus den teuren Städten zurück aufs Land schaffe neue Pendlerströme. Zudem bleibe es ein Ziel von Land und Bund, mehr Güter auf dem Schienenweg zu transportieren Im Blick habe man etwa die Pfefferminzbahn, die Werratalbahn oder die Höllentalbahn, sagt Susanna Karawanskij. Dafür brauche es verlässliche und digital unterstützte, also nutzerfreundliche Lösungen. „Dann hat man auch gute Argumente für den Umstieg."

Das Gespräch sendet Salve.TV am heutigen Mittwoch um 18.15 Uhr.