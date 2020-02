Corendon erweitert Angebot: Zwei neue Ziele vom Erfurter Flughafen

Das Urlaubsziel Griechenland kehrt auf den Flugplan in Erfurt zurück. Im kommenden Sommer steuert die Fluggesellschaft Corendon Airlines vom Thüringer Airport auch griechische Inseln an.

Neben dem türkischen Antalya – Basisstation von Corendon – und dem ägyptischen Hurghada fliegen die Maschinen der Gesellschaft in diesem Jahr auch die Inseln Kreta und Rhodos an. Man erweitere das Streckennetz ab Erfurt entsprechend, sagte der Marketing-Chef für Deutschland von Corendon, Peter Döhr, auf Anfrage.

„Wir sind mit der Auslastung unserer Maschinen am Thüringer Flughafen sehr zufrieden“, bestätigte Döhr. Er könne sich sogar vorstellen, das Engagement in Thüringen noch stärker auszuweiten, allerdings fehlten dafür im Moment schlichtweg die benötigten Flugzeuge. „Eine Maschine des Typs 737 Max von Boeing steht seit Monaten in Antalya, zwei weitere in Seattle“, sagte Döhr.

Das Flugverbot für die Maschinen dieses Typs – verhängt nach zwei Abstürzen – trifft weltweit alle Fluggesellschaften hart. Eine Wiederzulassung und Startfreigabe für die 737 Max ist derzeit allerdings noch nicht absehbar.

Fluggesellschaft Lauda hat nicht genug Flugzeuge für neue Strecken

Am Mangel an Flugzeugen scheitert demnach auch eine Ausweitung des Angebots der österreichischen Fluggesellschaft Lauda am Standort Erfurt. Die hatte im zurückliegenden Sommerflugplan die Lücke auf der Route nach Palma de Mallorca geschlossen, die durch die Pleite der Berliner Fluggesellschaft Germania in Erfurt entstanden war.

Zweimal pro Woche steuerten die rot-weißen Maschinen die Insel Mallorca ab Thüringen an, die Auslastungszahlen stimmten offenbar. Denn während sich die Österreicher von anderen deutschen Flughäfen inzwischen wieder verabschiedet haben, sind sie im Erfurter Sommerflugplan 2020 erneut zu finden.

Ab Ende März heben die Maschinen von Lauda immer am Mittwoch und am Sonntag in Erfurt mit dem Ziel Palma ab.

Vier Verbindungen pro Woche nach Griechenland

Mit dem neuen Angebot von Corendon kann der Flughafen Erfurt-Weimar eine weitere Lücke im Flugplan schließen, die durch den Ausfall von Germania entstanden war. Ab Mai fliegt Corendon immer dienstags und samstags nach Kreta, jeden Donnerstag und Samstag steht ab Mai Rhodos auf dem Flugplan.

„Wir freuen uns, dass sich mit Corendon ein verlässlicher und langjähriger Partner des Flughafens Erfurt-Weimar dazu entschlossen hat, neben den Verbindungen nach Antalya und Hurghada nun auch Kreta und Rhodos ab Erfurt anzubieten“, sagt Uwe Kotzan, Geschäftsführer des Erfurter Flughafens. Damit komme man dem Wunsch von Veranstaltern und Reisenden nach, wieder Flüge nach Griechenland zu ermöglichen. Das strebe man auch für die Kanarischen Inseln an, für die nach dem Germania-Aus noch kein neuer Anbieter existiert.

„Wir werden die Internationale Tourismusbörse Anfang März in Berlin nutzen, um mit Reiseveranstaltern und Airlines ins Gespräch zu kommen“, kündigte Kotzan an. Er hoffe, für den Winterflugplan 2020/21 wieder Flüge auf die Kanaren anbieten zu können.

Vor allem die kleineren Flughäfen in Deutschland hatte die Germania-Pleite hart getroffen. So vermeldete neben Erfurt etwa auch Dresden für 2019 einen deutlichen Rückgang der Passagierzahlen. Ein Jahr zuvor sei noch jeder fünfte Fluggast am sächsischen Airport von Germania transportiert worden.