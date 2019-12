Constanze Kreuser ist Geschäftsführerin der Ram Regio Ausstellungs GmbH in Erfurt, die auch die Thüringen Ausstellung organisiert.

Erfurterin in Vorstand von Messegremium gewählt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurterin in Vorstand von Messegremium gewählt

Thüringen ist jetzt auch im Leitungsteam eines wichtigen Gremiums der Messebranche in Deutschland vertreten.

Die Geschäftsführerin des Erfurter Unternehmens Ram Regio Ausstellungs GmbH, Constanze Kreuser, wurde zur zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM) gewählt. Damit gehört die Erfurterin künftig zum Führungsteam eines der wichtigsten Gremien der Messebranche in Deutschland, bestätigte die Thüringer Firma.

Constanze Kreuser übernimmt das Amt von Carola Schwennsen vom Messeveranstalter Fachausstellungen Heckmann GmbH aus Hannover. Weitere Vorstandsmitglieder sind Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München GmbH, als Vorsitzender der FKM und Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, als erste stellvertretende Vorsitzende.

Die FKM kontrolliert jedes Jahr rund 200 Messeveranstaltungen in Deutschland. In ihrem Auftrag übernimmt ein Wirtschaftsprüfer die jeweilige Kontrolle der Zahlen, beispielsweise auch der Thüringen-Ausstellung in Erfurt, die von der Ram Regio veranstaltet wird. Das Ergebnis sind rechtssichere Besucherzahlen und vergleichbare Angaben zur Ausstelleranzahl und zur vermieteten Standfläche.

Die Gesellschaft wurde als unabhängiges Gremium im Jahr 1965 gegründet. Mehr als 50 Unternehmen, die Messen oder Ausstellungen veranstalten, zählen zu ihren Mitgliedern – darunter sind alle Großmessen in Deutschland. Die FKM ist die deutsche Prüforganisation für Messezahlen.