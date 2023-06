Fachkräftelücke im MINT-Bereich wird auch in Thüringen größer

Erfurt. Wie in ganz Deutschland fehlen auch in Thüringen dringend benötigte Fachkräfte für die Energiewende und die Digitalisierung. Mehr Frauen für technisch- naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern, ist ein Anliegen des Netzwerkabends „MINT-Geflüster“.

In Deutschland fehlen dringend benötigte Fachkräfte für die Energiewende und die Digitalisierung. Das belegt der „MINT-Frühjahrsreport“ der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA). Danach verharrt die Fachkräftelücke im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) trotz konjunktureller Abkühlung auf hohem Niveau.

Im April diesen Jahres erreichte die Fachkräftelücke in diesem Bereich mit insgesamt 308.400 einen der höchsten Werte für den Monat April. Differenziert man die MINT-Fachkräftelücke nach MINT-Bereichen, so zeigen sich die größten Engpässe in den Energie-/Elektroberufen mit 88.600, in den Berufen der Maschinen- und Fahrzeugtechnik mit 56.600 und in den IT-Berufen mit 50.600.

Sinkende Zahl an Studierenden und Auszubildenden

An vierter Stelle folgen die Bauberufe mit 40.000. In den kommenden Jahren dürften die Engpässe an MINT-Kräften weiter steigen, denn die Unternehmen erwarten steigende Bedarfe, etwa um die Herausforderungen von Klimaschutz und Digitalisierung zu meistern. Zugleich führt der demografische Wandel zu steigenden Ersatzbedarfen, während die Studienanfängerzahlen und auch die Anzahl an Auszubildenden in diesem Sektor gesunken sind.

Das Problem wird auch auf dem Thüringer Netzwerkabend „MINT-Geflüster“ in Erfurt thematisiert. Zu diesem lädt die Thüringer Koordinierungsstelle Naturwissenschaft und Technik alle Frauen ein, die sich mit Gleichgesinnten aus Naturwissenschaft und Technik austauschen und vernetzen wollen – von der Schülerin, Studentin, Absolventin, Promovendin, Wiedereinsteigerin, Mitarbeiterin bis zur weiblichen Führungskraft an einer Thüringer Hochschule oder in der Wirtschaft.

Austausch mit Gleichgesinnten

Die Veranstaltung „MINT-Geflüster“ findet am Donnerstag, 15. Juni statt. Organisiert wird die Reihe „MINT-Geflüster“ gemeinsam von der Thüringer Koordinierungsstelle Naturwissenschaft & Technik der Technischen Universität Ilmenau in Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen. Sie geben Schülerinnen, Studentinnen und junge Arbeitnehmerinnen die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten aus Naturwissenschaft und Technik austauschen zu können.

Das „MINT-Geflüster“ steht in diesem Jahr unter dem Leitsatz „Female Leadership – Zwischen Verantwortung und New Work“. Den Auftakt macht dabei ab 15 Uhr ein Kommunikationsworkshop für MINT-Studentinnen mit der Erfurter Unternehmerin Cornelia Stöckmann als Coach.

Keynote und Podiumsdiskussion

Um 18.00 Uhr erfolgt dann die Eröffnung des Netzwerkabends mit einer Keynote der österreichischen Autorin und Business-Coachin Vera Steinhäuser. Daran schließt sich eine Podiumsdiskussion – die von Gerlinde Sommer, Chefredakteurin der Thüringischen Landeszeitung, moderiert wird – mit den Gästen Lena Lüneburger, Geschäftsführende Gesellschafterin vom Werkzeugbau Ruhla, Regina Greiner-Lüth, Geschäftsführende Gesellschafterin der AIG Gotha GmbH Architekten & Ingenieure, Eva Hornecker, Professorin für Mensch-Computer-Interaktion an der Bauhaus-Universität Weimar und Stefanie Seitz, Managerin Support & Trainingscenter am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme an.

Veranstaltung:Netzwerkabend MINT-Geflüster: Donnerstag, 15. Juni, 18 Uhr bis 20 Uhr in Erfurt, Comcenter Brühl in der Mainzerhofstraße; Kommunikationsworkshop 15 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen unter:

www.thueko.de/studentinnen/thueringer-netzwerkabend/