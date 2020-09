Feinbäckerei Heberer schließt Produktionsstandort Weimar

Ein Bild aus besseren Tagen: Kuchen-Produktion in der Wiener Feinbäckerei Heberer Weimar GmbH.

Weimar. Die Hälfte der Belegschaft soll gehen, 75 Arbeitsplätze in Verwaltung und Filialen bleiben

Die Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH Weimar schließt ihren Produktionsstandort. Nicht nur in der Stadt schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Auch in der Firma selbst hatte das niemand so geahnt. Ein „Gespräch mit der Geschäftsführung“ war angesetzt, um Gerüchte auszuräumen. Statt der befürchteten Umstrukturierungen verkündete die Unternehmensleitung das Aus für die Produktion.