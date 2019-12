Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grafe mit neuem Marktauftritt

Nach fast drei Jahrzehnten am Markt fasst der Kunststoffspezialist Grafe mit Sitz in Blankenhain im Weimarer Land seine drei Einzelunternehmen unter einem neuen Dach zusammen. „Zukünftig werden die Grafe-Aktivitäten unter Grafe Polymer Solutions GmbH geführt, um die Marke Grafe noch stärker im Markt zu positionieren“, erläutert der Sprecher der Geschäftsleitung, Matthias Grafe, die neue Struktur. Das 1991 von vier Brüder gegründete Familienunternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 300 Mitarbeiter am Thüringer Standort. Dir Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Firma arbeitet unter anderem daran, Kunststoff mit intelligenten Funktionen auszustatten. Das Unternehmen ist in den zurückliegenden Jahren rasant gewachsen und auf dem Weltmarkt präsent.