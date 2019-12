Intershop erlebt „desaströses Jahr“

Der gemeine Intershop-Aktionär hat es nicht leicht. In reichlich 21 Jahren Aktiengeschichte gab es selten ein positives Ergebnis. Wer also eine größere Investition in die Aktien des Jenaer Software-Entwicklers gesteckt hat, durfte sich fast nie freuen.

Trotzdem rechnete wohl niemand beim letzten Aktionärstreffen im späten Frühjahr damit, dass man sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag vor Weihnachten treffen musste. Zu viel Kapital ist verbrannt. Allein in den ersten drei Quartalen hat sich ein Verlust von fast 5 Millionen Euro angesammelt. „Und im vierten Quartal wird es wohl noch einmal eine Million werden“, sagte Vorstandschef Jochen Wiechen. Eine weitere Million Euro kommt hinzu, weil etwa 20 von knapp 330 Mitarbeitern gehen müssen – das Geld wird für Abfindungen genutzt. „Ein desaströses Jahr“, wie Vorstandskollege Markus Klahn sekundiert.

Längst wähnte man sich in Jenaauf dem richtigen Weg

Dabei hatte man sich auf den vergangenen Versammlungen auf dem richtigen Weg gewähnt. Der aber ist Teil des Problems. Software wird heute nicht mehr in großen Paketen gegen sechsstellige Beträge verkauft – auch nicht die Software der Jenaer, mit denen Firmen Online-Shops entwerfen und in bestehende Firmenstrukturen integrieren können. Auch derartige Software kommt aus der Datenwolke, neudeutsch „Cloud“. Heißt konkret, dass die Software von Intershop gewartet werden kann, stets in aktueller Version läuft, individualisiert wird und damit eher Dienstleistung ist. Die wird in monatlichen Raten bezahlt – ähnlich einem Mietvertrag.

Weil so aber große Erlöse kurzfristig fehlen, musste Intershop in den vergangenen Monaten hohe Verluste verkraften. Zugleich konnte man in den ersten neun Monaten gerade mal etwa 5 Millionen Euro Aufträge neuer Art verbuchen. Inzwischen sind es 8,5 Millionen Euro. Bis Jahresende, so Vorstand Klahn, sollen es 13 Millionen Euro werden. Abschlüsse kurz vor Jahresende seien nicht ungewöhnlich, eine Reihe von Verträgen unterschriftsreif. Die 13 Millionen Euro sind allerdings nicht gleich Umsatz für dieses oder nächstes Jahr, sondern werden im Schnitt über vier Jahre gestreckt.

Ein gutes Produkt verkauft sichnicht von allein

Vorerst steht ein Verlust, der an der Substanz nagt. Also hat man sich nicht nur entschlossen, vereinzelt Personal abzubauen. Zugleich wird aus drei Aktien eine. Für Aktionäre ändert sich nicht wirklich etwas – ihr Depot dürfte im Moment nach dem Transfer zwar den gleichen Nennwert haben wie vorher, aber zwei Drittel des Grundkapitals stehen nun dem Vorstand zur Verfügung, um das Unternehmen auf Kurs zu bringen. Man lebt quasi von der Substanz, die sich nur einmal verbrauchen lässt. Ob der Kurs der zusammengelegten Aktie dann einfach so von einem auf drei Euro steigt, wird man sehen.

Die Pläne erhielten auf der Hauptversammlung kaum Gegenstimmen, vom Großaktionär Shareholder Value aus Frankfurt gab es Unterstützung. Dort hofft man auf mittelfristig steigende Umsätze und damit auch einen steigenden Aktienkurs: Man sehe vor allem im Vertrieb richtige Schritte eingeleitet. Vor allem im deutschsprachigen Raum hatten die Jenaer zuletzt kaum punkten können, während es anderswo ordentlich lief.

Da half auch das prämierte Produkt nicht. Das teilweise „zu akademische Marketing“ mit „langweiligem Sendungsbewusstsein“ habe man praxisbezogener gemacht, so Vorstand Klahn. Man habe inzwischen gelernt, dass sich auch ein gutes Produkt nicht von allein verkauft.

Im kommenden Jahr, so der Plan des Vorstands, soll die schwarze Null erreicht werden, der Umsatz wachsen. Der Grundstein scheint gelegt, auch wenn mancher Kleinaktionär das Vertrauen längst verloren hat.