Jenoptik: Alle Ziele unter Vorbehalt

Noch vor knapp zwei Wochen hatte der Vorstand der Jenoptik AG ein weiteres Wachstum im einstelligen Prozentbereich für das laufende Jahr erwartet – eine Prognose, die man dem Ausbruch der Coronakrise jetzt unter Vorbehalt stellt. Natürlich habe man sich so gut wie möglich auf die entstehenden Probleme vorbereitet, versicherte Vorstandschef Stefan Traeger, in einer Telefonkonferenz. „Wir haben schon vor einigen Tagen eine Task Force zum Thema Corona-Pandemie eingerichtet und mit den Betriebsräten die notwendigen Vereinbarungen getroffen“, sagte Traeger.

Gegenwärtig arbeiten nach seinen Angaben noch nahezu alle Werke der Jenoptik AG weltweit voll. Das gelte für die Fabriken in Jena, in Deutschland, Europa und Übersee. Nur ein Werk in den USA, in der Nähe von Michigan stehe derzeit, wegen der Bewegungseinschränkungen für die Menschen in der Region. „Dagegen sind in unseren chinesischen Werken inzwischen alle Beschäftigten wieder an die Arbeit zurückgekehrt“, so Traeger.

Weltweit arbeiten derzeit 4122 Frauen und Männer für die Jenoptik AG, im zurückliegenden Jahr wurden 79 Neueinstellungen vorgenommen, vor allem in den deutschen Werken. Aktuell seien an allen Standorten weltweit weniger als zehn Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Natürlich werde man auch als Jenoptik die derzeitige Abschwächung der Wirtschaft weltweit zu spüren bekommen, in welchem Umfang, sei derzeit aber noch kaum einschätzbar. Er gehe davon aus, dass es den Jenaer Konzern als Produzent von Investitionsgütern weniger hart treffen wird, als die Hersteller von Konsumgütern. „Für Bäcker, Friseure oder Taxifahrer ist diese Krise eine absolute Katastrophe“, erklärte Traeger. Ihnen könne er nur zurufen, dass sie durchhalten mögen. „Das Mittagessen, das in einem Restaurant nicht eingenommen wird, kann man nicht nachholen“, sagt Traeger. Bei optischen Ausrüstungen für die Fertigung sehe dies anders aus. Die würden im Zweifel etwas später aber dennoch angeschafft.

Noch keine Entscheidung gibt es zur anstehenden Hauptversammlung des Unternehmens. Momentan sei nicht vorstellbar hunderte Menschen in einer Halle zu versammeln. Gesetzlich sei aber eine Präsenzpflicht der Anteilseigner ebenso vorgeschrieben, wie ein Termin für ein Aktionärstreffen binnen der ersten achte Monate eines Jahres. Man wolle jetzt zunächst angekündigte Neuregelungen aus Berlin abwarten.

Da steht nach Angaben von Traeger eine mögliche Online-Versammlung der Aktionäre ebenso im Raum, wie eine Verlängerung der Frist für derartige Veranstaltungen bis zum Jahresende. Ob es beim bisher angekündigten Vorschlag einer Gewinnausschüttung von 0,35 Euro je Aktie kommt, habe man nicht entschieden. Auch dieser Vorschlag stehe jetzt unter einem Vorbehalt. Für den Vorstand stehe die Sicherung des operativen Geschäftes und der Möglichkeit weiterer strategischer Investitionen derzeit im Vordergrund. Daher behalte man sich eine Änderung des Vorschlages zur Gewinnverwendung vor.

Vor allem aus der Automobilbranche erwartet das Unternehmen spürbar weniger Aufträge. In diesem Bereich habe man bereits im vergangenen Geschäftsjahr die Investitionszurückhaltung zu spüren bekommen. Hier habe die Corona-Krise die Situation lediglich noch verschärft.