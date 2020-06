Die Karstadt-Filiale in Erfurt befindet sich im Einkaufshaus Anger 1 im Zentrum der Stadt.

Erfurt. Die Karstadt-Filiale in Erfurt ist von den Schließungsplänen der Warenhauskette nicht betroffen, teilte ein Verdi-Sprecher mit.

Karstadt-Filiale in Erfurt wird nicht geschlossen

Die Erfurter Filiale der angeschlagenen Warenhauskette Karstadt-Kaufhof soll nicht geschlossen werden. Anders schaut es in Ostdeutschland laut dem Verdi-Pressesprecher für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Jörg Lauenroth-Mago, an den Standorten in Chemnitz und Dessau aus.

Hier sollen demnach bis Ende Oktober die betroffenen Filialen noch betrieben werden. Danach sollen die betroffenen Ex-Mitarbeiter für mindesten sechs Monate in eine Transfergesellschaft zur Beschäftigung und Qualifizierung überführt werden.

MDR Thüringen hatte berichtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Erfurt bereits über die Konzernpläne informiert worden sind. In der Filiale in der Thüringer Landeshauptstadt sind 87 Männer und Frauen beschäftigt, 30 weitere arbeiten für Karstadt-Sport.

„Für die noch verbleibenden Häuser in Erfurt, Magdeburg und Halle konnten bereits im vergangenen Jahr ein Integrationstarifverträge abgeschlossen werden“, teilte Lauenroth-Mago mit. Dieser schließe einen Personalabbau aus und vereinbart, dass die Gehaltsanhebungen in Zeitguthaben umgewandelt werden.

