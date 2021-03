Klarer Trend zum Online-Bankgeschäft - Immer mehr nutzen Commerzbank-App

Ein Mann betritt die Geraer Commerzbank-Filiale am Johannisplatz. Trotz des Trends hin zum digitalen Bankgeschäft setzt das Geldhaus in Thüringen weiterhin auf Filialen.

Erfurt. Die App der Commerzbank verzeichnete 2020 in Thüringen ein Drittel mehr Nutzer. Das Kreditinstitut hat 73,5 Millionen Euro Coronahilfen für Firmen im Freistaat bereitgestellt.

Die Commerzbank in Thüringen zeigt sich trotz der Coronakrise mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr zufrieden. Dieses habe natürlich vor allem die Unterstützung der Firmenkunden ins Zentrum gerückt, bestätigt Dirk Stoffregen, der dieses Geschäftsfeld für den Freistaat verantwortet.