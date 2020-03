Wegen Coronavirus: Lehrlinge kehren in ihre Betriebe zurück

Mit der Schließung der Berufsschulen in Thüringen als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus kehren die Auszubildenden seit Dienstag in ihre Unternehmen zurück. Das bestätigte der Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Thomas Fahlbusch.

„Die Jugendlichen sind von ihren Ausbildungsbetrieben an die Berufsschulen entsandt, damit diese die notwendigen theoretischen Grundlagen vermitteln“, so Fahlbusch. Mit der staatlich verordneten Schließung der Bildungseinrichtungen seit Dienstag ende diese Entsendung. Daher würden die jungen Frauen und Männer jetzt wieder in ihren Firmen erwartet, wo sie die praktische Ausbildung fortsetzen können, bis die Berufsschulen wieder öffnen können.

Genug Arbeit in den Firmen

Arbeit gebe es in den Unternehmen sicherlich genug, so Fahlbusch. In vielen Betrieben müssten Mütter oder Väter ersetzt werden, die wegen der Betreuung ihrer Kinder ausfallen, weil sie keine andere Möglichkeit gefunden haben, die Zeit der ebenfalls geschlossenen Kindergärten zu überbrücken.

Zurück in ihren Betrieben werden ab diesem Dienstag auch die Lehrlinge im Thüringer Handwerk erwartet. So hat etwa die Handwerkskammer Erfurt alle Bildungsmaßnahmen in ihrem Berufsbildungszentrum im Erfurter Stadtteil Bindersleben vorerst bis zum 19. April ausgesetzt. Danach werde man diese Aussetzung überprüfen, kündigte die Kammer an.

Man setze damit den Erlass der Landesregierung vom 16. März um und schließe neben dem Bildungszentrum auch das Kammergebäude am Erfurter Fischmarkt ab sofort für den Publikumsverkehr. „Die Eindämmung der Ausweitung des Coronavirus hat für uns oberste Priorität, so dass wir diesen Erlass mit sofortiger Wirkung umsetzen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt Thomas Malcherek.

Für die Mitgliedsbetriebe sei die Kammer aber weiterhin mit ihrem Beratungs- und Dienstleistungsangebot erreichbar. Der Kammerservice erfolge per Telefon, E-Mail oder als Onlineberatung.