Leinefelder Firma macht ihre Mitarbeiter mobil

Die Firma Aquila GmbH in Leinefelde, die im Jahr 2011 gegründet wurde und ein Jahr später in der Zeißstraße im Wellpappenformatwerk mit einem voll automatisierten Hochregallager die Produktion startete, macht mobil. Im Sommer 2019 entstand laut Philip Rummler, kaufmännischer Leiter im Unternehmen, die Idee, Firmenwagen für die rund 50 Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen.

„Die volle Kostenübernahme für die Autos soll durch die Aquila GmbH erfolgen. Aus der Idee entstand ein Projekt, und aus der Umsetzung des Projektes wurde ein voller Erfolg. Dieser Erfolg zeigt sich jetzt durch das gute Feedback der Mitarbeiter“, sagt Philip Rummler. Nach einer sechsmonatigen Projektphase war es am 17. Februar so weit, und zwei Lastwagen, beladen mit je acht weißen Seat Ibizas, trafen auf dem Firmengelände ein.

„Das war für die ganze Belegschaft ein Highlight. Ebenso wie bei dem Produkt Wellpappe, wird auch bei der Wahl der Autos auf die Nachhaltigkeit Wert gelegt. Und so fiel die Entscheidung auf den alternativen Treibstoff Erdgas“, erklärt Philip Rummler. Nach einer gründlichen Durchsicht aller gelieferten Autos erfolgte am Montag die Übergabe der Firmenwagen. Mittlerweile rollen 16 Pkw in und um den Landkreis Eichsfeld. Des Weiteren bietet die Aquila GmbH als Alternative zu dem Dienstwagen die Bestellung eines neuen E-Fahrrades an.