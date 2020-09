Mag-com als virtueller Spielplatz auf der Messe Erfurt

Die Mag-com in den vergangenen Jahren Tausende Besucher auf die Messe nach Erfurt gelockt. 2020 wird sie weitgehend virtuell stattfinden.

Lebendig gewordene japanische Manga-Figuren, Elfen, Trolle, Prinzessinnen oder Könige bevölkerten in den vergangenen Jahren Erfurt jeweils ein Wochenende im Oktober. Von Tokio bis Los Angeles waren sie angereist, um sich auf der Mag in den Messehallen in der Landeshauptstadt zu treffen.