Neue Formen der Zusammenarbeit in der Kreativwirtschaft

Zum vierten Mal in diesem Jahr veranstaltete der Leuchtturm Jena Workspace am Donnerstag ein Coworking im Freien im Jenaer Paradies.

Jena/Erfurt. In Ostthüringen entstehen mehr und mehr Coworking Spaces. Ihre Rolle in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt

Flexibilität und Zusammenarbeit. Mit diesen Begriffen lässt sich die Grundidee des Coworkings wohl am besten zusammenfassen. Übersetzt heißt das so viel wie „kollaborativ arbeiten“ und stellt eine moderne Arbeitsform dar, die zunehmend von Freiberuflern und Menschen in kreativen und digitalen Berufen genutzt wird. Dabei mieten die oft selbstständig Tätigen in sogenannten Coworking Spaces einen Schreibtischarbeitsplatz, um für eine Zeit an einem oder mehreren Projekten zu arbeiten. Auch in Ostthüringen entstehen immer mehr dieser Angebote für eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt.