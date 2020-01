Bei der Bäckerei Trautmann in Artern ist die Nachfolge gesichert. Uwe Trautmann mit seinen Söhnen Florian (Bäckermeister, rechts) und Alexander (Konditormeister, links).

Parteien wollen Meister bei Firmengründung fördern

Allein in Nord- und Mittelthüringen stehen in den kommenden fünf Jahren rund 4000 Handwerksbetriebe vor einer Übergabe an die nächste Generation.

Angesichts dieser Herausforderung hat die Handwerkskammer Erfurt wiederholt eine bessere Unterstützung durch das Land bei der Meister-Qualifikation angemahnt. Die jetzige Meisterprämie von 1000 Euro für die besten jedes Gewerkes sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht ausreichend, hatte Kammerpräsident Stefan Lobenstein jüngst in Erfurt bekräftigt. Dazu kamen gestern Ankündigungen von Linkspartei und SPD im Thüringer Landtag. Man müsse dem stetigen Verlust von Handwerksbetrieben im Freistaat entgegen wirken, forderte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Andreas Schubert. Er verwies auf die Vielzahl der Handwerker, die keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger finden. Das sei eine wachsende Herausforderung für die Landespolitik. „Für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg Thüringens ist deshalb eine Vereinfachung der Unternehmensgründungen und Nachfolgen im Handwerk erforderlich und sinnvoll“, sagte Schubert. Er sei sehr zufrieden, dass Linke, SPD und Grüne im Koalitionsvertrag das Ziel festgeschrieben haben, die Handwerksförderung mit einer gezielten Förderung von Neugründungen oder Nachfolgen von Meisterbetrieben zu ergänzen. „Es ist Zeit für die Einführung einer Meistergründungsprämie, um auch in Thüringen entsprechende finanzielle Anreize zu setzen, die das Handwerk in eine gute Zukunft begleiten“, ist Schubert überzeugt. „Wir brauchen jetzt ein attraktives Angebot. Eine Meistergründungsprämie in Höhe von 10.000 Euro könnte auch im Wettbewerb mit anderen Bundesländern bestehen. Verbunden mit einer möglichst unbürokratischen Regelung zur Umsetzung wäre dies ein klares Bekenntnis zu einer guten Zukunftsperspektive für das Thüringer Handwerk“, unterstreicht Andreas Schubert. Die Linke werde sich im Landtag für eine schnelle Einführung einer Thüringer Meistergründungsprämie als probates und zukunftsgerichtetes Mittel zur angestrebten wirtschaftspolitischen Lenkungswirkung einsetzen, um alle Spielräume, die auf Landesebene zur Verfügung stehen, auszunutzen. Auf Bundesebene werde man sich zudem dafür einsetzen, die Meisterausbildung kostenlos zu gestalten und auch eine vollständige Gebührenfreiheit für angehende Technikerinnen und Techniker sowie Fachwirtinnen und Fachwirte anstreben. Unterdessen kündigte auch die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Diana Lehmann, an, zügig eine Meistergründungsprämie für das Thüringer Handwerk auf den Weg bringen zu wollen. Nach den Vorstellungen der SPD sollten Meister nach ihrer Abschlussprüfung die Prämie erhalten, wenn sie in Thüringen ein Handwerksunternehmen gründen oder übernehmen. Meisterbonus wird auch gefordert „Die Meistergründungsprämie soll einen substanziellen Beitrag für die Gründung oder Übernahme eines Unternehmens leisten. Dazu halten wir mindestens einen Betrag von 15.000 Euro für angemessen“, so Diana Lehmann. Man werde die Landesregierung beauftragen, im Dialog mit den Handwerkskammern eine solche Meistergründungsprämie zu erarbeiten und mit dem nächsten Landeshaushalt die Voraussetzungen zu schaffen, um spätestens im Jahr 2021 mit der Auszahlung zu beginnen. Er begrüße es, wenn das Handwerk in der Wirtschaftspolitik einer künftigen Landesregierung in den Fokus rücke, reagierte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, Thomas Malcherek, auf die Ankündigungen. Damit komme die Politik einer langjährigen Forderung des Handwerks nach. „Das sind positive Signale“, sagte Malcherek. Allerdings fordere man neben eine Gründungsprämie weiterhin auch einen Meisterbonus für jeden neuen Handwerksmeister. „Das ist eine Anerkennung und Würdigung der Anstrengungen in der Ausbildung“, so Malcherek. Man werde das Gespräch mit der Politik darüber suchen.