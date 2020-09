Auszubildender beim Aufzugsbauer: Schwindelfrei in großer Höhe

Am 1. September hat Lucas Händel (19, Mitte) eine Ausbildung bei der Firma Hollmann Aufzüge Erfurt begonnen, die bundesweit Aufzüge baut und betreut. Links Geschäftsführer Robert Hollmann, rechts Seniorchef und Maschinenbauschlosser Winfried Hollmann an einem der beiden Ausbildungsaufzüge am Firmensitz in Erfurt.

Erfurt. Viele Schulabgänger sind in diesem Jahr bei der Berufswahl noch unsicherer als sonst: Denn Corona hat Gewinner- und Verlierer-Branchen. Der 19-jährige Lucas Händel indes weiß genau, was er will: hoch hinaus.

Lucas Händel („genau, Händel wie der Komponist“) will hoch hinaus: Der 19-jährige Erfurter ist seit Anfang September Azubi bei der Firma Hollmann Aufzüge in Erfurt und darauf vorbereitet, künftig mit großen Höhen umzugehen. Denn wenn die Firma Hollmann beispielsweise so wie jetzt einen neuen Aufzug in einem Punkthochhaus in der Mainzer Straße in Erfurt einbaut, dann misst der Fahrstuhlschacht, der die Monteure nicht in Panik versetzen darf, schon mal 55 Meter. „Höhenangst“, sagt Lucas, „hab‘ ich keine.“