Erfurt. In Thüringen waren im November 4455 schwerbehinderte Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind mehr als acht Prozent aller Erwerbslosen.

So schwierig ist die Arbeitssuche für Menschen mit Handicap

Die 1132 Unternehmen in Mittelthüringen mit mehr als 20 Mitarbeitern beschäftigen 7555 Menschen mit einer anerkannten Behinderung. „Dennoch sind auch in unserem Agenturbezirk noch immer 1047 Schwerbehinderte arbeitslos“, sagte die Chefin der Arbeitsagentur Erfurt, Beatrice Ströhl, gestern in Erfurt.