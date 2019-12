Thüringer Firmen sollen vom Wachstum im Ausland profitieren

Jena. Hypovereinsbank: In Ostthüringen hängen besonders viele Arbeitsplätze am Export – und wer exportiert, wächst stärker

Wer als Unternehmen ins Ausland geht, setzt sich zwar einem höheren Risiko aus, kann aber letztlich bessere Renditen erwirtschaften. „Die Wirtschaft vieler Länder wächst schneller als die in Deutschland“, sagt Patrick Grünauer-Kloevekorn, Leiter des Firmenkundengeschäfts der Hypovereinsbank in Mitteldeutschland. „Internationale Aktivitäten werden immer wichtiger“, findet er. Allein in Westthüringen seien 39.000 Arbeitsplätze in Unternehmen verankert, die direkt exportieren. In Ostthüringen sind es 28.000. „Wenn man alle hinzurechnet, die als Zulieferer mit dem Export verbunden sind, sind es noch viel mehr“, sagt er.