Thüringer Innovationspreis: Sicherer und umweltfreundlicher fliegen

Foto: Frances Theres Beier / OTZ

Eisenach. Flight Design GmbH aus Hörselberg-Hainich strebt für 2021 die Zulassung für ein elektroangetriebenes Flugzeug an.

Frances Theres Beier

Hoch hinaus in einem Fliegengewicht – statt im Jumbo. Möglich ist das mit einem Leichtflugzeug. Seit über 30 Jahren stellt das Unternehmen Flight Design solche Maschinen her. Eingesetzt werden sie vor allem in der Freitzeitfliegerei, aber auch bei der kommerziellen Pilotenausbildung. Damit zukünftig noch sicherer und umweltfreundlicher geflogen werden kann, hat die Firma das Modular Airplane Construction Certification System (Maccs) für zwei- und viersitzige Flugzeuge entwickelt.