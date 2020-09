Thüringer Veranstaltungsbranche kämpft um eine Perspektive

Jens Peterlein von PVS Veranstaltungsservice organisierte das Autokino in Jena.

Erfurt. Thüringer Veranstalter gründen einen Verein und suchen auch abseits von Demonstrationen in der Coronakrise den Dialog mit der Politik.

In den kleinen Raum passten gerade mal ein Tisch und ein Stuhl. Etwa zehn Quadratmeter war das Zimmer, erinnert sich Jens Peterlein an sein erstes Büro vor mehr als 30 Jahren. Mittlerweile hat er viel Platz. 8500 Quadratmeter beträgt das Firmengelände von PVS Jena – einem Anbieter für Licht-, Ton- und Bühnentechnik. Das Unternehmen hat sich seit 1990 zu einem der bedeutendsten Dienstleister Mitteldeutschlands im Bereich der Veranstaltungstechnik entwickelt. „Über 500 Aufträge haben wir im Jahr“, so Geschäftsführer Jens Peterlein. Um kurz inne zu halten und dann zu ergänzen. „Das war 2019.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.