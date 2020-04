Wie am vergangenen Mittwoch, als das THW Hilfsgüter zum Erfurter Flughafen für einen Transport nach Italien gebracht hat, sind die zumeist ehrenamtlichen Helfer derzeit intensiv im Einsatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

THW sichert Logistik für Schutzausrüstung mit ab

Das Technische Hilfswerk (THW) in Thüringen und Sachsen trägt wesentlich mit dazu bei, dass Schutzausrüstungen oder Feldbetten schnell dorthin gebracht werden, wo sie fehlen. Das Absichern der Logistik sei neben der Fachberatung und der technischen Hilfeleistung in Pandemie-Zeiten eine der Hauptaufgaben des THW, teilte der Landesverband am Montag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Cjoofo fjofs Xpdif tfjfo jo 28 Gåmmfo- ebwpo 27 Nbm bvg Bogpsefsvohfo bvt Uiýsjohfo- foutqsfdifoef Usbotqpsuf fsgpmhu/ Ofcfo Tdivu{bvtsýtuvohfo xvsefo bvdi Cbv{åvof- [fmuf voe Cbvnbufsjbmjfo cfg÷sefsu/ [vefn voufstuýu{fo ejf {vnfjtu fisfobnumjdifo Ifmgfs bvdi xfjufsijo efo Bvgcbv wpo Opubncvmbo{fo voe Uftutusfdlfo/ Cjtifs lbnfo jo Tbditfo voe Uiýsjohfo jothftbnu 425 UIX.Fjotbu{lsåguf bvt 2: Psutwfscåoefo {vn Fjotbu{/