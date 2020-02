Weiteres Umspannwerk am Erfurter Kreuz geplant – es regt sich Widerstand

Für die sichere Stromversorgung der Firmen in Thüringens größtem Industriegebiet – dem Erfurter Kreuz – sollen eine zusätzliche Stromtrasse und ein weiteres Umspannwerk errichtet werden.

„Das ist notwendig für die geplante Erweiterung dieses Gewerbegebietes“, bestätigte der Sprecher der Thüringer Energie AG (Teag), Martin Schreiber. Die Teag-Tochter Thüringer Netze, die in Abstimmung mit den Stadtwerken Arnstadt die Energieversorgung des Industriegebietes absichert, hat eine Planung vorgenommen.

Für das erforderliche Raumordnungsverfahren für dieses Infrastrukturprojekt hat das Landesverwaltungsamt Stellungnahmen von betroffenen Gemeinden, von Verbänden und Einrichtungen erbeten.

Befremdet hat man in Rehestädt auf diese Anfragen reagiert. „Wir sind auf der Informationsveranstaltung zu den geplanten Baumaßnahmen des chinesischen Batterieherstellers CATL nicht ehrlich informiert worden“, sagt Rehestädts Ortsteilbürgermeister Uwe Güttich. Das Vertrauen in einige handelnde Akteure sei „nachhaltig geschädigt“, schreibt Güttich in einem offenen Brief an die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), der unserer Zeitung vorliegt.

Man habe auf der Veranstaltung im Dezember nach geplanten neuen Leitungen gefragt und diese seien von LEG-Geschäftsführer An-dreas Krey verneint worden. Um so erstaunter sei man dann gewesen, als man vom geplanten Raumordnungsverfahren erfahren habe.

Er habe sich bei seiner Antwort auf den ersten Bauabschnitt der CATL-Ansiedlung bezogen, erklärt LEG-Chef Krey. Und für diesen gelte weiterhin, dass dafür keine zusätzlichen Leitungen und auch kein Umspannwerk benötigt werden. Aber die Entwicklung des Standortes sei ja noch nicht abgeschlossen.

Vor allem die räumliche Nähe der geplanten 110-KV-Trasse zu den Häusern in Rehestädt stoße bei den Einwohnern auf Unverständnis, so Güttich. Man könne nicht erkennen, dass die bisherigen planerischen Infrastrukturmaßnahmen im berechtigten Interesse der angrenzenden Gemeinden seien.

„Es geht uns in keiner Weise um die Verhinderung von Ansiedlungen, vielmehr geht es um ein nachhaltiges ökologisches und ökonomisches Ansiedeln von Gewerbekunden, welche nicht zur Belastung für die Bürger und die Umwelt werden“, heißt es in dem öffentlichen Brief des Ortschaftsrates.

Es wird Auskunft über ein gesamtheitliches Erschließungskonzept für Energie, Wasser und Abwasser gefordert. Auch zur künftigen Verkehrsanbindung des Gebietes und deren zeitlicher Umsetzung möchte man informiert werden.